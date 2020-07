Arbeitsmarkt : Arbeitsmarkt mit erster leichter Entspannung

EXTRA

Der Lockdown hat viele Unternehmen in eine schwierige Situation gebracht. Mit der Kurzarbeiterregelung soll diesen Firmen geholfen werden. Die Bewertung der Zahlen muss derzeit noch unter Vorbehalt geschehen. In der Region haben 5591 Firmen einen Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt. Das betrifft 57 375 Beschäftigte in der Region und damit theoretisch rund jeden dritten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region. Im Juni kamen 85 neue Anträge von Unternehmen dazu, angemeldet wurden damit 778 Beschäftigte. Wie viele Menschen allerdings wirklich in Kurzarbeit sind und zu welchem Beschäftigungsgrad, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Da die Wirtschaft drei Monate Zeit hat, die angemeldeten Anträge auch bei der Arbeitsagentur abzurechnen, gibt es derzeit keine realistischen Zahlen über das Ausmaß der Kurzarbeit in der Region Trier. Die Unternehmen melden die Kurzarbeit in der Regel für das ganze Unternehmen oder Abteilungen an, die nicht ausgelastet sind. Abgerechnet werden aber nur die Mitarbeiter, die dann wirklich in Kurzarbeit sind. Und auch hier kann der Grad der Kurzarbeit variieren. Die höchsten Anmeldungen kommen aus der Stadt Trier (16 600 angemeldete Beschäftigte), Bernkastel-Kues (14 000) und Trier-Saarburg (12 500).