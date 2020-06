Trier : „Ein schwarzer Tag für Karstadt Kaufhof in Trier“

Das Rätselraten und Spekulieren ist vorbei: Der vormalige Karstadt in der Simeonstraße fällt den Galeria-Sparplänen zum Opfer. 1975 (als Neckermann) eröffnet, ist es das jüngste der Trierer Warenhäuser. Foto: Roland Morgen

Trier Am 31. Oktober gehen in der Karstadt-Filiale in der Simeonstraße in Trier die Lichter aus. 70 Beschäftigte verlieren ihre Jobs.

Der Freitag ist für die rund 300 Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiter in den drei Filialen in Trier ein furchtbarer Tag. Um 14 Uhr sollen sie erfahren, ob ihr Haus geschlossen wird oder nicht. Als dann die traurigen Nachrichten die Runde machen, gibt es bei den ehemaligen Kaufhof-Filialen in der Fleischstraße und in der Simeonstraße Erleichterung. Doch die Karstadt-Filiale an Triers beliebtester Einkaufsmeile, der Simeonstraße, gehört zu den 62 Häusern der Galeria Karstadt-Kaufhof-Kette, die dicht machen.

In allen drei Trierer Häusern war das Bibbern an diesem Tag groß. Marlies Breser, Betriebsratsvorsitzende von Galeria Karstadt Kaufhof in der Simeonstraße, trauert mit den Kollegen. „Es ist ein schwarzer Freitag für Galeria Karstadt Kaufhof“, sagt sie. „Alle Beschäftigten tragen heute schwarz.“ Bei ihren Kollegen sei die Erleichterung groß gewesen, als man kurz nach 14 Uhr die Neuigkeiten erfuhr. Knappe zehn Meter liegen zwischen dem „ehemaligen Karstadt“ und dem „ehemaligen Kaufhof“ in der Sim, die seit letztem Jahr unter einem unternehmerischen Dach vereint waren.

Am 31. Oktober wird die ehemalige Karstadt-Filiale dicht gemacht. 70 Menschen verlieren ihren Job. Manche von ihnen sind schon Jahrzehnte bei Karstadt, haben viele Aufs und Abs miterlebt.

Doch die wirtschaftliche Schieflage vor Corona und die jetzigen Folgen des Lockdowns und der Pandemie haben den Warenhauskonzern schwer in Schieflage gebracht. Eine Planinsolvenz soll retten, was noch zu retten ist. In 47 Städten haben heute Mitarbeiter des Konzerns erfahren, dass es für sie keine Zukunft gibt. Der Konzern rechnet bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Die Gewerkschaft sieht allerdings auch Management-Fehler in der Vergangenheit, die die Mitarbeiter nun ausbaden müssten. Verdi-Sekretär Alexander Sauer: „Jede Filiale, die schließen muss, ist eine zu viel, jeder Mitarbeiter der gehen muss, einer zu viel.“

Gewerkschaft und Betriebsräte hoffen nun, die Folgen für die betroffenen Mitarbeiter etwa über eine Transfergesellschaft abmildern zu können. Von den in Trier betroffenen Beschäftigten war gestern niemand in der Lage, die eigenen Emotionen zu beschreiben. „Für viele bricht eine Welt zusammen“, haben dafür die Kollegen größtes Verständnis.

Wolfgang Negwer, Betriebsratsvorsitzender der Filiale in der Fleischstraße, kennt als Mitglied des Gesamtbetriebsrates von Galeria Karstadt Kaufhof die Sorgen der Mitarbeiter. Mehr als 5000 Menschen verlieren ihre Jobs, eine kleine Abfindung (2,5 Monatsgehälter, verkürzte Kündigungsfrist von drei Monaten) gibt es noch. Da ruhen die Hoffnungen auf einer Transfergesellschaft, in der Mitarbeiter sechs Monate qualifiziert werden.

Dass es bei den angekündigten Streichplänen des Konzerns nicht verwunderlich ist, dass eines der drei Trierer Häuser geschlossen wird, war vielen im Vorfeld klar. Die Enttäuschung in Trier ist dennoch groß.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe: „Natürlich bedauere ich sehr, dass die Trierer Kaufhof-Filiale, der ehemalige Karstadt-Standort, geschlossen wird. Bei den drastischen Einschnitten, die der Konzern heute verkündet hat, kommt die Nachricht nicht überraschend. Dass unserer Stadt immerhin zwei große Warenhäuser erhalten bleiben, ist aber auch ein gutes Zeichen, denn es spricht für die nach wie vor große Attraktivität des Einzelhandelsstandortes Trier.“

Seine Sorge gilt aber vor allem den Menschen: „Ich hoffe, dass möglichst viele von der Schließung betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei anderen Betrieben einbringen können.“

IHK-Geschäftsführer Matthias Schmitt: „Die bevorstehende Schließung des Standorts ist ein herber Verlust für die frequenzstärkste Lage der Trierer Innenstadt. Es kommt nun darauf an, an dieser exponierten Stelle keinen jahrelangen Leerstand entstehen zu lassen, sondern zukunftsfähige Nutzungen anzusiedeln, die die Attraktivität der City sichern helfen. An dieser Stelle gehört großflächiger Handel auf jeden Fall dazu.“ Gerade jetzt komme es darauf an, die im neuen Einzelhandelskonzept formulierte innenstadtorientierte Einzelhandelsstrategie umzusetzen.

Die angekündigte Schließung wirft noch viele Fragen auf, die derzeit schwer zu beantworten sind. So hat beispielsweise Aldi für das Untergeschoss einen Mietvertrag abgeschlossen und sollte das im Karstadt geschlossene Lebensmittelgeschäft ersetzen, das jahrelang für viele Innenstadtbewohner ein wichtiger Einkaufsplatz war. Im Insolvenzverfahren gilt allerdings ein Sonderkündigungsrecht.