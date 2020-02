Junge Unternehmer : Stabwechsel bei jungen Unternehmern

EXTRA

Die Wirtschaftsjunioren sind mit mehr als 10 000 Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren eine wichtige Wirtschaftsvereinigung in Deutschland. Diese Zahlen belegen das: Zusammen verantworten sie rund 300 000 Arbeitsplätze, 35 000 Ausbildungsplätze und setzen mehr als 120 Milliarden Euro im Jahr um.

Sie sind global vernetzt und als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland aktiv. Sie sind größtenteils in den Branchen Dienstleistungsgewerbe, in der Industrie und im Handel tätig.

Einmal im Jahr treffen sich die jungen Unternehmer und Führungskräfte der rheinland-pfälzischen und deutschlandweiten Kreise zu Trainings, Vorträgen, kulturellen Veranstaltungen sowie zum Netzwerken.