Arbeitslose : Kurzarbeit für 13 540 Beschäftigte abgerechnet

Trier (hw) Die Bundesregierung hat mit dem Lockdown auch die Regelung für das Kurzarbeitergeld erleichtert. Damit möchte die Politik die Unternehmen unterstützen und Arbeitsplätze sollen so weiterhin gesichert werden.

Die Kurzarbeit folgt dabei einem System von drei Schritten. In einem ersten Schritt zeigen die Unternehmen Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit an. Danach bearbeitet und prüft die Agentur die Anträge und in einem dritten Schritt wird das Kurzarbeitergeld dann an die Unternehmen ausgezahlt. Da dies mit Fristen verbunden ist, konnte die Arbeitsagentur bisher nur Auskunft darüber erteilen, wie viele Firmen Kurzarbeit angezeigt haben und mit wie vielen Beschäftigten.