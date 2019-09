KLASSE : Fit für die Prüfung mit Wirsing & Co

Extra

Das regionale Superfood, das die KLASSE!-Teilnehmer in ihren Workshops zubereiten, hat vor allem eine Zusatzfunktion: den Schutz von Zellen durch sogenannte Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E oder Beta-Carotin, die vor allem in Obst und Gemüse vorkommen. Antioxidantien sind Stoffe, die Zellen vor Gefährdungen von außen schützen. Ob der Zellschutz gut oder schlecht ist, lässt sich ganz einfach und in wenigen Sekunden messen.

Man legt den Handballen auf einen speziellen Sensor, dann wird LED-Licht auf die Hand gestrahlt und danach der Carotinoid-Anteil gemessen. Fertig! Alle Teilnehmer an den Superfood-Workshop können sich während der Veranstaltung kostenlos durch dieses Biozoom-Verfahren ihren Zellschutz überprüfen lassen. ⇥BP