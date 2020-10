Wirtschaft : Kommt bald kein Schnitzel mehr aus Rheinland-Pfalz?

Koblenz/Trier Es ist der Versuch, die heimische Landwirtschaft vor einer dramatischen Entwicklung zu retten. Der Bauern- und Winzerverband Rhein-land-Nassau fordert eindringlich Hilfe von Politik und Verbrauchern.

Und, was die Fleischvermarktung angehe, müsse man in Deutschland sich die Nachbarn zum Vorbild nehmen. Manfred Zelder: „Es muss endlich auch die Regionalisierung der Fleischvermarktung nach Asien her. Es ist unmöglich, dass unsere Schweinehalter für das ASP-Seuchengeschehen in Brandenburg leiden müssen. Frankreich hat die Regionalisierung ermöglicht. Wieso gibt es hier für Deutschland keine Erfolge?“ Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat bei den Schweinehaltern in der Region schon gravierende Folgen. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Schweinehalter von 1990 bis 2019 (letzte statistische Erhebnung) von 13 299 etwa 200 gesunken. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Betriebe in der Region Trier ähnlich prägnant zurück auf knapp 100. Rasant gefallen ist in diesem Zeitraum auch die Zahl der Tiere. 1990 waren es noch fast 510 000 Schweine, 2019 waren es keine 150 000 Tiere mehr. Rund 98 Prozent der Betriebe im Land haben in diesem Zeitraum die Schweinehaltung aufgegeben.