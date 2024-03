Schwächelnde Konjunktur Sind kranke Arbeitnehmer Schuld? Das sagen regionale Wirtschaftsvertreter zu Habecks Behauptung

15,2 Arbeitstage – so lange waren Beschäftigte im vergangenen Jahr krankgeschrieben. Ein neuer Rekord, laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Selbst während der Hochphase der Corona-Pandemie lag der krankheitsbedingte Arbeitsausfall nicht so hoch im wie 2023. Gründe für die Krankschreibungen waren demnach vor allem Erkältungen und Atemwegsinfekte.