Beliebtes Touristen-Souvenir Kühlschrank-Magnete aus aller Welt – in Wahrheit stammen sie oft aus dem Saarland

Sie sind klassisch wie eine Fotocollage, dreidimensional mit viel Schnörkel, handbemalt oder bedruckt, mit beweglichen Details und zuweilen auch mal ganz schön kitschig – doch eins eint sie alle: Die Rückseite ist magnetisch. Die Auswahl kennt kaum Grenzen und sie sind mittlerweile so gut wie überall zu erhalten. Von überall her wandern Magnete als Erinnerungen, aber auch als beliebte Mitbringsel für die Daheimgebliebenen in die Taschen der Touristen.