Wichtig sind Transparenz und verbindliche Regeln Was man über Lernen mit KI wissen sollte

„In der Lehre sollte, vorausgesetzt der Dozent erlaubt den Einsatz von KI, angegeben werden, welche KI eingesetzt wurde, wofür und in welchem Umfang – zum Beispiel, ob sie nur unterstützend beim Schreiben eines Textes war oder den kompletten Text erstellt hat“, sagt der Experte. Es könne sinnvoll sein, einzelne Prompts (Eingabeaufforderungen), die benutzt worden seien, einzufordern, um zu sehen, wie intelligent KI eingesetzt worden ist. „Es braucht ein prüfungsrechtliches Regelwerk in allen Institutionen über ihre Nutzung in der Schule, im Seminar und in der Weiterbildung. Aber eine Grundregel sollte auf jeden Fall sein, dass eine Nutzung von KI ausgewiesen wird. Es muss immer gekennzeichnet sein, ob bei der Erstellung eines Textes, eines Buches oder einer anderen Arbeit, KI benutzt worden ist und in welchem Umfang. Das sollte bestenfalls schon in der Schule vermittelt werden“, sagt Ansgar Berger. Jede Schule und jede Bildungsinstitution müsse diese Regeln im Einzelnen genau definieren, es seien die Orte, an denen der Umgang mit KI gelernt werden müsse. Bisher werde jedoch alles sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Bildungsexperte sieht darin großen Nachholbedarf. „Fest steht, dass Schülerinnen und Schüler und Studierende KI-Tools bereits im großen Umfang nutzen, ob das jetzt von den pädagogischen Fachkräften gewollt ist oder nicht.“