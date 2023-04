Am Freitagabend Kriege ich heute Abend meine Pizza? Lieferando-Fahrer streiken

Aufgerufen zum Streik sind zunächst nur Fahrer im Raum Frankfurt, wie ein Sprecher der NGG auf Anfrage von volksfreund.de bestätigte. Ein Streik in anderen Städten, etwa in Trier, findet an diesem Freitag nicht statt. Ausgeschlossen ist es aber nicht: „Die Planungen für andere Städte laufen“, heißt es in der Antwort der Gewerkschaft. Konkrete Angaben machte der Sprecher nicht, der Streik in Frankfurt wird aber von der NGG selbst als „Premiere“ bezeichnet.