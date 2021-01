Interview mit regionalem IG Metall-Chef Christian Z. Schmitz : Nach der Entscheidung für den MAN-Standort Wittlich macht sich wieder Zuversicht breit

Wittlich Es war ein Riesen-Schock im vergangenen September 2020: Der MAN-Konzern kündigte deutschlandweit den Abbau von fast 10 000 Stellen an und nannte explizit drei Werke, die dicht gemacht werden. Darunter auch das eigentlich kleine Werk in Wittlich.

Nun sieht es so aus, als würde Wittlich weiter bestehen. Über diese Entwicklung sprach TV-Redakteur Heribert Waschbüsch mit dem IG Metall-Chef in der Region, Christian Z. Schmitz.

SCHMITZ Es gab Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen. Unser MAN-Aufsichtsratsmitglied Jürgen Kerner, der dritte Mann der IG Metall auf Bundesebene, ist beispielsweise direkt mit den Anteilseignern (VW und Scania, Anm. der Red.) in Verhandlung getreten. Danach hat man mit dem MAN-Vorstand nun ein sogenanntes Eckpunktepapier unterzeichnet. Darauf gibt es noch keinen Rechtsanspruch. Aber alle Beteiligten sind sich darüber klar, dass die formulierten Grundlinien einzuhalten sind. Dort ist festgehalten, dass Wittlich als Standort bleibt. Darauf sind wir stolz. Es gibt bei einem Kampf nie eine Garantie für einen guten Ausgang, aber wenn das einer schafft, dann nur eine starke Arbeitnehmerseite. IG Metall und Betriebsrat hatten zudem Rückenwind durch die Landesregierung. Wir hatten eine sehr gute Betriebsversammlung bei der große Teile des MAN-Vorstands nach Wittlich gekommen sind. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und alle, die wir hier in der Region aufbieten konnten, haben uns dort mit ihrer Anwesenheit unterstützt.

SCHMITZ In Wittlich ist dies gelungen, weil ein starker Betriebsrat, eine starke IG Metall und ein Gesamtbetriebsrat daran gearbeitet haben, dass man an dem Geschäftsfeld Truck Modification festgehalten hat. Dafür gibt es einen Markt und das Unternehmen erzielt gute Margen. Viele LKWs werden nur verkauft, weil die Kollegen in Wittlich sie modifizieren. Wittlich ist das Leitwerk der Truck Modification und wir setzen alles daran, dass das mittel- und langfristig ausgebaut wird. Die Solidarität gilt aber allen MAN-Beschäftigten. Die Werke im sächsischen Plauen (150 Mitarbeiter) und im österreichischen Steyr (2400 Mitarbeiter) werden bei MAN wohl keine Zukunft haben. Und der Abbau in den großen Werken in Deutschland – Nürnberg, Salzgitter, München – wird zwar nicht so groß sein wie angekündigt. Aber trotzdem sind das Tausende Jobs die wegfallen. Das ist hart und schwer zu verkraften, auch wenn die Sozialbedingungen das etwas abmindern können.