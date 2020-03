Marken : Markenbotschafterin für süße Genüsse

Ein Dreier-Team, das modern und motiviert arbeitet: Lukas Langenfeld mit feinstem Gebäck, Chefin Elisabeth Ambrosius mit einem traditionellen Petit Four und Robin Zwierzynski mit einem Beerentörtchen auf Mousse (von links) führen das Traditions-Café Razen in Trier weiter. Foto: Sabine Schwadorf

Trier Konditoren üben ein Genusshandwerk aus, das den Kunden kleine Gefühle von Luxus bescheren. Elisabeth Ambrosius ist nun vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium zur Markenbotschafterin der „Aktionstage modernes Handwerk“ gekürt worden.



„Sie treffen sich täglich um Viertel nach Drei, oh, oh, oh, oh, yeah,

am Stammtisch im Eck in der Konditorei, oh, oh, oh, oh yeah,

und blasen zum Sturm auf das Kuchenbüffet,

auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Baiser...“

Was hier Udo Jürgens in seinem Lied „Aber bitte mit Sahne“ besingt, ist eine Kaffeehaus-Kultur, wie sie die 1970er Jahre noch kannten. Regelmäßige Treffen meist älterer Damen oder Herren bei Kaffee und Kuchen: Diese Zeiten der Kaffee-Kränzchen sind für das Konditorenhandwerk längst vorbei.

Im gesamten Kammerbezirk Trier gibt es nur noch sechs ausbildende Betriebe mit insgesamt elf Konditorazubis in Eifel, Hunsrück und an der Mosel. Allein in Trier, wo sich vor wenigen Jahrzehnten noch mehr als ein Dutzend Betriebe um ihren Nachwuchs kümmerten, gibt es derzeit noch drei mit insgesamt sieben Azubis.

Elisabeth Ambrosius gehört zu diesen wenigen Genusshandwerkern in der Region. Die 32-Jährige hat vor zwei Jahren ihren eigenen Ausbildungsbetrieb, das Trierer Traditionshaus Café Razen, übernommen. Kein leichtes Unterfangen, muss die Konditormeisterin mit kaufmännischer Ausbildung doch neben der Bewältigung einer hohen Investition von 200 000 Euro den alteingesessenen Kundenstamm von ihrem Konzept überzeugen. 1953 von Kaspar Razen gegründet, war das Haus bis vor zwei Jahren noch in der Hand des Sohnes Herbert und dessen Frau.

„Es hat ein Jahr lang gedauert, bis die Organisation perfekt geklappt hat und ein weiteres Jahr, bis ich nun sagen kann: Die Übernahme ist für mich ein Erfolg“, sagt Elisabeth Ambrosius. Dabei hat sie das Café edel und modern renoviert und die Angebotspalette angepasst. Das Publikum besteht inzwischen hauptsächlich aus 30- bis 50-Jährigen, zwei Drittel der Kunden sind neue Café-Fans: „Ich wollte beweisen, dass Konditorenhandwerk modern und peppig sein kann, ohne Kreativität und Tradition aufzugeben“, sagt die Unternehmerin.

Neben Lebensmitteln ohne chemische Zusätze und Frühstückszutaten überwiegend aus der Region gehören dazu auch die selbstgemachten Croissants mit echter Butter, künstlerische Petits Fours mit Verzierung und eine neue italienische Eismaschine, die acht Sorten der Süßspeise permanent geschmacklich optimal kühlt. „Der Renner im vergangenen Sommer waren Passionsfrucht und Orange“, sagt die Chefin.

Für die Handwerkskammer Trier ist Elisabeth Ambrosius und das Café Razen ein Musterbeispiel für eine geglückte Unternehmensnachfolge. „Das Konditorenhandwerk gehört zu unserem Kulturgut dazu“, sagt Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf. Deshalb sei es wichtig, dass junge Leute diese Kunst wie die Sterneküche auch „weiterentwickeln und voranbringen“. Optimal sei dabei, dass „die Nachfolge glücklich geregelt wurde“. So zur Zufriedenheit aller, dass Herbert und Helga Razen immer noch im Café mitarbeiten.

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium hat Elisabeth Ambrosius nun auch als Aushängeschild zum Auftakt der Reihe „Aktionstage modernes Handwerk“ erkoren. „Der Betrieb ist ein gelungenes Beispiel für gleich zwei Zukunftsthemen des Handwerks: für Betriebsübernahme und Nachwuchsausbildung“, sagt auch Staatssekretärin Daniela Schmitt. Die Konditorei sei ein Vorbild und zeige: Handwerk hat Zukunft. Und Ambrosius sei dafür eine wichtige Markenbotschafterin. „Wir brauchen Unternehmer, die Freude am Gestalten und kreative Ideen haben.“ Gerade beim Thema Betriebsnachfolge gebe es in den kommenden Jahren viele Chancen.

Wie dies gelingen kann, weiß Elisabeth Ambrosius gut. Immerhin stammt sie selbst aus einem Familienbetrieb, der Mühlenbäckerei Ambrosius in Wittlich-Lüxem, die fürs Café aktuell Brot und Brötchen liefert. Anfangs führte sie die Bäckerei gemeinsam mit ihrer Schwester, nun kann sie im Café Razen ihre eigenen Stärken im Konditorenhandwerk ausbauen. Ob Marzipanhühnchen für Ostern, Pralinen, Mürbeteig, Festtagstorten oder Schokoladen-Nikoläuse. „Das Konditorenhandwerk hat so viel zu bieten. Darauf wollen wir uns konzentrieren“, sagt die Handwerksmeisterin. Häufig werde sie gefragt, ob sie die Produkte denn auch selbst herstelle: „Vielen Kunden ist nicht mehr bewusst, was das Handwerk alles kann. Mir geht es darum, dieses auch transparent zu machen“, sagt sie und verweist auf Ideen zu Pralinenworkshops oder Baumkuchenherstellung.

„Der Verbraucher hat einen großen Anteil daran, heimisches Handwerk zu unterstützen“, sagt Staatssekretärin Schmitt. Folglich sieht sie solche Konzepte als „Chance für die Betriebe“. Zu den neuen Wegen gehört aber auch, dass die Unternehmerin am Freitag dieser Woche eine Filiale am Hauptmarkt unter Leitung von Robin Zwierzynski gegenüber dem Weinstand eröffnet. Der Name ist Programm: „Elisabeth – feines Zeug“. „Unser Café ist in einer Randlage. Ich wollte einmal in der ersten Reihe mitspielen“, sagt Ambrosius.

Elisabeth Ambrosius (links) zeigt Staatssekretärin Daniela Schmitt die morgens fertig gebackenen Torten in der Backstube. Foto: Sabine Schwadorf