Wirtschaft : Mehr Arbeitslose im Januar – Knapp 11000 Menschen in der Region suchen einen Job

Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier ist in den letzten vier Wochen deutlich angestiegen. 10 938 Menschen befanden sich laut der Agentur für Arbeit in Trier im Januar auf Jobsuche.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von red

Das waren 1.519 mehr als noch im Dezember. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,5 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben geklettert.