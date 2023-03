19. bis zum 21. März: Messe ProWein 2023: Zwischen Vorfreude und großer Skepsis

Zu den den Familienweingütern mit Ambitionen zählt auch der Deutschherrenhof von Sebastian Oberbillig und seiner Familie in Trier-Olewig – denn an der Mosel findet, wie auch zum Beispiel in Kürenz oder Koblenz-Güls, der Weinbau auch am Rand der Kernstädte statt. Der Chef, Mitgründer der legendären „Moseljünger“, will auf die ProWein nicht verzichten. Warum, das macht Oberbillig mit einfachen Worten klar: „Für uns ist die Messe vor allem für den Export alternativlos.“ Wie viel die Teilnahme für ihn ausmacht, vermag der Betriebsinhaber nicht so genau zu sagen, denn: „Leider kann man nicht so klar berechnen, wie viele Flaschen man über die Messe verkauft.“