Jobs statt Arbeitslosigkeit Michelin-Aus: Rettung für 25 Beschäftigte in letzter Sekunde

Es ist ihm anzusehen, dass Denny Lorse an seinem Arbeitgeber hängt. Drei Schichten, harte Arbeit an Maschinen – das schweißt zusammen. Schließlich ist er seit 13 Jahren Teil der großen Michelin-Familie mit weltweit 132.500 Beschäftigten. Doch die wird sich notgedrungen verkleinern, die Wulstkern-Produktion im Drahtwerk in Trier an der Mosel wird zum Ende des Jahres die Produktion einstellen. Die große Konzernzentrale des französischen Reifenherstellers mit 86 Werken und 45 Produktionsstätten hatte im November vergangenen Jahres mitgeteilt, bis Ende 2025 insgesamt 1500 Stellen in Deutschland zu streichen – darunter die Produktion in Trier. Der Grund: „wirtschaftlich nicht tragfähig“, teilt der Industrie-Riese mit wegen der Billigkonkurrenz aus Asien.