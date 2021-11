Serie Nachhaltiges Wirtschaften : Innovation und gesunde Mitarbeiter

Morbach Das Morbacher Sägewerk Elka Holzwerke investiert zehn Millionen Euro in neue Produktionsanlagen. Dazu macht sich das Unternehmen in der Fachbranche einen Namen bei nachhaltigen Produkten.

Wenn ein Unternehmen investiert, ist das immer ein gutes Zeichen. Denn dabei werden Zeichen für die Zukunft gesetzt. Wenn die Elka-Holzwerke in Morbach derzeit neue Projekte für zehn Millionen Euro realisieren, dann profitieren nicht nur Kunden, sondern auch die Mitarbeiter davon. Und wenn dazu Produkte entstehen, die nachhaltig sind, dann schafft es ein mittelständisches Unternehmen, in seiner Branche Zeichen zu setzen.

Elka produziert innovative, emissionsarme Holzwerkstoffe sowie Schnittholzprodukte in einer für Deutschland wohl derzeit einzigartigen nachhaltigen Wertschöpfungskette. Es können nahezu alle Teile des eingebundenen Rundholzes in sinnvolle Holzprodukte verarbeitet werden.

Info Daten und Fakten zu den Elka-Holzwerken Die Elka Holzwerke wurden 1906 gegründet und befinden sich in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich). Es handelt sich um ein Familienunternehmen in vierter Generation. Im Sägewerk wird Schnitt- und Konstruktionsholz produziert. Ein Teil des Schnittholzes wird zu dreischichtigen Naturholzplatten verarbeitet und unter dem Markennamen Elka-Vita vertrieben. Die anfallenden Frischholz-Späne werden zu emissionsarmen Plattenwerkstoffen für die Bauindustrie verarbeitet. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Klimaneutrale Zertifizierung: „Wir arbeiten bereits seit Jahrzehnten nachhaltig“, sagt Dagmar Hilden-Kuntz, verantwortlich für die Leitung Nachhaltigkeit und Mitgesellschafterin des Unternehmens. Zu den Spezialitäten von Elka gehören die ESB-Platten (elka Strong Board) aus Fichtenholz, welches von Natur aus zu den emissionsarmen Hölzern gehört.

Die Produktfamilie ESB wurde 2009 als Eigenentwicklung im Markt eingeführt und entwickelte sich seitdem zur Premium-Platte ESB PLUS für den zertifizierten Holz- und Fertighausbau. Sie erfüllt aktuell die höchsten Anforderungen zum Thema gesundes Bauen und Wohnen. In der Umsetzung von umfangreichen Zertifizierungen wie dem Blauen Engel, Sentinel Haus oder dem Gutachten des Deutschen Bauinstitut gehört Elka seit Jahren zu den ökologischen Vorreitern. ESB PLUS gewann 2017 den ICONIC Award und 2018 den Materialpreis für Ökologie. Etwa 65 Prozent der Spanplatten-Produktion entfallen inzwischen auf die Herstellung der ESB-Plattenfamilie.

Den Anspruch auf Nachhaltigkeit bestätigen bereits die Label-Zertifizierung der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) für den Holzwerkstoffbereich. Dies bedeutet, dass die Platte bei einem Abriss des Hauses ausgebaut und erneut verwendet werden kann. „Für Modulhäuser ist dies sicherlich interessant“, so Hilden-Kuntz.

Voraussetzung für die Wiederverwendung ist der hohe Anteil an Frischholz. „Wir haben als mittelgroßes Sägewerk den Vorteil, ausschließlich Frischholz zu verarbeiten und unsere Plattenprodukte in dieser Qualität zu liefern“, sagt Marketingleiter Frank Gemeinhardt.

Im April wurde die ESB-Platte als erste Holzwerkstoffplatte am deutschen Markt im Rahmen der Brancheninitiative des HDH (Hauptverband der Deutschen Holzindustrie) als klimaneutrales Produkt zertifiziert. Die Verwendung von klimaneutralen Holzprodukten im Gebäude verbessert den ökologischen Fußabdruck. „Holz bindet CO 2 , auch beim Verarbeiten bleibt es enthalten“, sagt Gemeinhardt. CO 2 werde erst frei bei thermischer Verwertung.

Seit dem 1. Juli hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein neues Qualitätssiegel Nachhaltiger Gebäude (QNG) zur verstärkten Förderung von Nachhaltigen Bauen im Rahmen der Bundesförderung effizienter Gebäude eingeführt. Das Siegel soll die Verwendung von klimaneutralen Produkten über die Datenbank Ökobaudat beschleunigen. „Das ist vielversprechend – gerade um den CO 2 -Fußabdruck von Gebäuden zu reduzieren“, führt Hilden-Kuntz aus.

Auch Elka selbst ist seit August als einer der ersten Betriebe der Branche klimaneutral zertifiziert. Unvermeidbare CO 2 -Emissionen wurden durch gezielte Förderung klimafreundlicher Projekte kompensiert. Der hohe Strombedarf des Werkes wird bereits mit einem Anteil von 60 Prozent über erneuerbare Energien nachhaltig erzeugt. „Jede neue Investition wird heute hinsichtlich ihrer CO 2 Belastung geprüft“, sagt Hilden-Kuntz.

Rohstoffaufbereitung: Elka plant, einen Kurzholzplatz zu installieren. „Das bedeutet, wir können auch Rundholz von vier bis fünf Meter Länge verarbeiten“, sagt Larissa Kuntz, Junior Geschäftsführerin. Damit verbessere sich die Rohstoffversorgung, „Holz gibt es nicht im Überfluss“, sagt sie. 25 bis 30 Prozent des Nadelholzes werden als Kurzholz aufgearbeitet. „Investitionen machen Sinn, wenn wir in Rohstoffversorgung investieren“, sagt sie.

Parallel dazu wird das Spanplattenwerk modernisiert. „Damit können wir mehr Späne verarbeiten“, führt sie aus. Zudem verbessere sich die Qualität der Spanplatten. Mehr als vier Millionen Euro investiert das Unternehmen in eine neue Halle mit einer hochmodernen Zuschnitt-Säge, in der Platten automatisiert in verschiedenen Formaten zugeschnitten werden können.

Gesundheitsvorsorge: Schwerpunkt weiterer Investitionen sind Anlagen, welche körperliche Arbeiten durch eine Automatisierung beim Heben und Ziehen von Holzprodukten im Sägewerksbereich reduzieren. „Mitarbeiter haben früher Holzpakete von Hand gepackt und umgeschichtet. Das machen moderne Anlagen künftig automatisch“, sagt Hilden-Kuntz.