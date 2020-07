Regionale Wirtschaft : Heimisches Wild für die Gastronomie

Die Nachfragen der Gastronomie und des Handels nach regionalem Wildfleisch ist ungebrochen. Arthur Schäfer (links) ist Chef und Mitinhaber des neuen Wild-Zerlegebetriebs Artemis in den ehemaligen Räumen der Firma Quint in Kenn. Als künftiger Betriebsleiter der im Bau befindlichen Nassfutterproduktion der Firma Vet-Concept mit Chef Torsten Herz lassen sich so gemeinsame Interessen vereinen. Foto: Sabine Schwadorf

Föhren/Kenn Mit Artemis entsteht für Gastronomie und Handel ein regionaler Wild-Zerlegebetrieb. Das sichert Jägern und Abnehmern heimische Qualität in den ehemaligen Zerlegeräumen der Firma Quint. Aber auch Tierbesitzer werden davon profitieren: Das Unternehmen Vet-Concept übernimmt die Nebenprodukte.

„Wild ist das nachhaltigste und vielseitigste Fleisch, das es gibt.“ Davon ist Arthur Schäfer überzeugt. Der junge Fleischermeister (22 Jahre) muss es wissen, schon seit er 16 ist, geht er leidenschaftlich gern auf die Jagd, seine Ausbildung in der Landmetzgerei Klos in Zerf (Kreis Trier-Saarburg) hat ihn in die Finessen der Wildzerlegung und -Verarbeitung eingeführt. Nun stellt er seine Expertise in den Dienst eines neuen EU-Wildzerlegebetriebs für die Region: Artemis in Kenn, am Standort des ehemaligen Zerlegebetriebs der Firma Quint (siehe Bericht unten).

Rund drei Millionen Euro sind dazu in die 1500 Quadratmeter große Immobilie, die Zerlegebänder, vollautomatische Hebebühnen und Geräte investiert worden, so dass „mit Beginn der nächsten Jagdsaison im September bereits erste Tiere angenommen werden“, sagt Schäfer. Er teilt sich mit Torsten Herz die Geschäftsführung. Herz ist auch Chef des Föhrener Tierfutterproduzenten Vet-Concept. Die Abstimmung mit den Veterinärbehörden zur Lebensmittelprüfung laufen, so dass am Ende eine EU-Zertifizierung sicherstellt, wann ein Tier wo geschossen, zerlegt und verarbeitet wurde. „Damit werden wir die regionale Gastronomie bis hin zum Großhandel mit Edelteilen vom Wild als Lebensmittel beliefern können“, sagt Herz.

Dass es einen Markt für Wild gibt, davon sind beide Macher überzeugt. „Bislang gibt es einen Zerlegebetrieb als Platzhirsch in Deutschland. Aber warum soll ich aus der Region Wild ins Allgäu fahren, um es anschließend in Eifeler oder Hochwälder Restaurants als Gerichte anzubieten“, stellt der Geschäftsführer die Frage nach der Nachhaltigkeit. Damit ließe sich eine lange Transportkette vermeiden.

Aktuell werden allein in Rheinland-Pfalz im Jahr 8500 Stück Rotwild, 57 000 Stück Schwarzwild und 88 000 Stück Rehwild erlegt. „Der Markt besteht also schon, wir versuchen nun das regionale Stück aus dem Kuchen herauszunehmen“, erklärt Torsten Herz. Eine Sorge um die Anlieferung und die Tiermenge mache er sich deshalb nicht.

So rechnet Artemis zu Beginn mit etwa 500 Tieren pro Woche, die im auf Vordermann gebrachten ehemaligen Quint-Zerlegebetrieb verarbeitet werden können. Die Gesamtkapazität liegt sogar bei der dreifachen Menge Tiere oder 300 Tonnen Wildbret pro Jahr. Artemis wird die Produkte als Frisch- oder Tiefkühlware in Gastronomie und Großhandel anbieten. Über die Firma Quint soll die Verarbeitung zu Wurstprodukten erfolgen und in den Edeka-Märkten der Region gemeinsam mit den Edelteilen verkauft werden. „Seit wir mit dem Gedanken eines Zerlegebetriebes spielen, steht das Telefon nicht mehr still, weil Gastronome und Jäger eine qualifizierte Anlaufstelle bekommen. Wir zerlegen offiziell in Lohnarbeit und von der EU genehmigt das Tier, der Jäger kann es selbst vermarkten, oder wir übernehmen alles in Eigenregie“, stellt Geschäftsführer Herz klar.

Dass dabei „kein neuer Schlachthof in Kenn entsteht“, darauf legt sein Kollege Arthur Schäfer Wert. „Das Tier ist bereits erlegt, es wird ausschließlich Wild verarbeitet, so dass auch keine Geruchsbelästigung entsteht“, sagt der Fleischermeister. Mit den ersten Lieferanten sei man bereits im Gespräch. Gerade die Wildzerlegung sei eine Spezialität seines Handwerks, die bei jedem Tier besondere Kenntnisse erfordere. Die etwa zehn neuen Mitarbeiter sollen deshalb auch nicht mit Werkverträgen, sondern mit Festanstellung im Ein-Schichtbetrieb arbeiten.

Doch bestehen Wildtiere lediglich zu 20 Prozent aus den begehrten Edelteilen wie Wildschweinschinken, Hirschkeule, Hirschsteak und Rehrücken. Was also tun mit den sogenannten Nebenprodukten und Abschnitten, die für die Gastronomie und den Handel ungeeignet sind? Auch dafür haben Arthur Schäfer und Torsten Herz eine Verwendung, und zwar eine Kooperation mit dem Tierfutterhersteller Vet-Concept in Föhren, dessen Chef Herz bereits ist und bei dem Schäfer die Betriebsleitung für das neue Nassfutterwerk übernommen hat. „Damit der Zerlegebetrieb in Kenn wirtschaftlich arbeiten kann, gibt es mit Vet-Concept eine zusätzliche Absatzmöglichkeit und für Vet-Concept einen regionalen und hochwertigen Lieferanten für Wildfleisch“, ist Herz überzeugt. Und Schäfer ergänzt: „Auch für das Nassfutter sind die richtigen Rohstoffe wichtig. Von daher ist eine solche Kooperation eine logische Folge.“

