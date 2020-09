Unternehmen : Modehaus Sinn: Trierer Filiale bleibt erhalten

2021 soll die Sinn-Filiale in Trier, Ecke Neu- und Fahrstraße, modernisiert werden. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier/Hagen Die Gläubigerversammlung der Sinn GmbH, die auch eine Filiale in Trier betreibt, hat dem Insolvenzplan zur Fortführung der Gesellschaft nach Angaben des Unternehmens zugestimmt.

„Mit diesem positiven Votum ist die Basis für eine Aufhebung des laufenden Insolvenzverfahrens durch das Insolvenzgericht in diesem Monat gelegt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sinn GmbH.

Ende April hatte die Firma ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt, was „durch die behördlich angeordnete Schließung aller Filialen und die daraus resultierenden Umsatzausfälle notwendig geworden war“. Zuvor gab es von September 2016 bis Ende Juli 2017 bei SinnLeffers bereits eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Im Juni 2018 erfolgte die Umfirmierung in Sinn GmbH.