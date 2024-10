Modernes Arbeiten Ohne festen Arbeitsplatz: So funktioniert‘s bei Volvo in Konz

Konz · Arbeiten am Strand, in den Bergen und im Wald: Gut 120 Beschäftigte bei Volvo in Konz erledigen seit Kurzem ihren Job unter ungewöhnlichen Bedingungen.

04.10.2024 , 08:15 Uhr

Die beiden Team-Leiter Timo Zenner (links) und Albert Thomé sitzen im "Wald"-Zimmer und tauschen sich regelmäßig hier aus - nicht nur fürs Foto: Sabine Schwadorf Foto: Sabine Schwadorf