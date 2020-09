Wein : Federleichte Champions von Mosel, Saar und Ruwer

Die Weine von Mosel, Saar und Ruwer stehen bei den Kritikern hoch im Kurs. Foto: dpa/Tom Weller

Trier Erste Plätze in Weinwettbewerb für regionale Weingüter: Rieslingweine mit niedrigem Alkoholgehalt überzeugen.

(red) Weingüter an Mosel, Saar und Ruwer gehören zu den Riesling-Champions des Jahres 2020. Im großen Wettbewerb „Riesling Champion“ der internationalen Weinzeitschrift „Vinum“ gingen die ersten Plätze in mehreren Kategorien ins Weinanbaugebiet Mosel. Dabei überzeugten vor allem die Rieslingweine mit niedrigem Alkoholgehalt die Jury. In der Gesamtwertung des Wettbewerbs ging der zweite Platz an Thomas Haag vom Weingut Schloss Lieser in Lieser, den dritten Platz teilen sich Oliver Haag aus Brauneberg und Alexander Loersch aus Leiwen.

Claudia Stern von der „Vinum“-Redaktion überreichte den erfolgreichen Winzern der Region nun die Auszeichnungen. Das Weingut Maximin Grünhaus der Familie von Schubert in Mertesdorf an der Ruwer ist mit zwei Weinen der Champion in der Kategorie „Echte Kabinett bis maximal 11,5 Volumenprozent Alkohol“. Der erste Platz ging an den 2019er Bruderberg Riesling Kabinett, der zweite Platz an das Pendant aus der Lage Herrenberg. Auch der dritte Platz in dieser Kategorie der Weine mit niedrigem Alkoholgehalt sicherte sich ein Betrieb der Region: Das Weingut Schloss Lieser mit dem 2019er Brauneberger Juffer Kabinett.

„Vinum“ lobte auch einen Sonderpreis unter dem Motto „Federleicht“ aus. Diesen Titel holte sich Saar-Winzer Christian Ebert vom Weingut Schloss Saarstein in Serrig mit einem 2019er Kabinett feinherb.

Jungwinzer Carlo Schmitt aus Leiwen (Weingut Heinz Schmitt Erben) siegte in der Kategorie „Riesling halbtrocken und feinherb“. Sein Siegerwein ist ein 2019er Riesling Qualitätswein feinherb aus der Steillage Köwericher Laurentiuslay, dem die Jury „verspielte Leichtigkeit“ attestierte. Die beiden nächsten Plätze in dieser Gruppe holten sich zwei Moselwinzer aus Piesport: Platz 2 sicherte sich Daniel Kirsten vom Weingut Heinz Kirsten mit der 2019er Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese, Platz 3 holte Gernot Hain vom Weingut Hain mit dem 2019er Piesporter Goldtröpfchen Riesling Alte Reben.