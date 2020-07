Wein : Weinwerbung hat schnell auf Corona-Krise reagiert

Leiwen (red) Mit stärkerer Präsenz in den sozialen Medien, intensiver Pressearbeit und Anzeigenwerbung hat die Mosel-Weinwerbung auf die Corona-Krise und ihre Folgen für die Weinbranche reagiert.

Anstelle der Veranstaltungen wurden kurzfristig die PR-Maßnahmen intensiviert. So war die Moselweinwerbung die erste unter den deutschen Gebietsweinwerbungen, die in ihrer Pressearbeit sowie in den sozialen Netzwerken das Thema online-Weinproben aufgriff und damit bundesweite Beachtung fand. „FAZ“, „Spiegel online“, „Welt online“ und vielen anderen Medien berichteten über die kreative Reaktion vieler Moselwinzer auf die Krise. Zusätzlich wurde mit Gebietsweinkönigin Marie Jostock und Mosel-Weinprinzessin Bärbel Ellwanger eine digitale Moselweinprobe per Video erstellt und in Verbindung mit einem repräsentativen Weinpaket vermarktet. Das sehr positive Feedback vieler Winzer habe die Wirkung der Maßnahmen bestätigt. In Reaktion auf die Corona-Krise schaltete der Moselwein e.V. seit Mitte März Anzeigen und PR-Seiten in vielen Medien, unter anderem in der „Welt am Sonntag“ und in regionalen Freizeitmagazinen vom Saarland über das Rhein-Main-Gebiet bis Hamburg sowie in Wein- und Food-Zeitschriften. Die Werbebotschaft war hier vor allem auf die Möglichkeiten des Kaufs von Moselwein über Lebensmittel- und online-handel sowie Direktbezug ab Weingut ausgerichtet. Ab Mai wurde auch das Thema „Weintourismus“ eingebunden, vor allem durch PR-Veröffentlichungen mit Fotos und Texten zu Aktiverlebnissen in der Weinregion. Im Magazin „Stern“ schaltete die Weinwerbung Mitte Juni ein ganzseitiges Advertorial zur Wein- und Urlaubsregion Mosel geschaltet, das von der Mosellandtouristik zu 30 Prozent mitfinanziert wurde. Anzeigen zur Absatzförderung für Moselweine sind in den kommenden Wochen und Monaten in weiteren bundesweit erscheinenden Medien geplant. Begleitend zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nimmt das Thema Social Media immer mehr Raum in der Arbeit der Weinwerbung ein. Eine spezialisierte Agentur mit Sitz in Traben-Trarbach wurde mit dem Social Media-Marketing für Moselwein beauftragt. Im Bereich der Verkaufsförderung hob das Team der Weinwerbung im Frühjahr mehrere Aktionen aus der Taufe, um zum Neustart der Gastronomie und Winzergastronomie Akzente zu setzen. So wurden 200 Werbebanner zur Bewerbung der Weingastronomie kostenlos zur Verfügung gestellt und die regionale Gastronomie im Rahmen von Sonderveröffentlichungen in den Medien unterstützt. Das Projekt Weingastgeber, dessen Start für März geplant war, wird ab Juli umgesetzt, um auch hier der Weingastronomie Unterstützung zu geben.