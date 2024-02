Pariser Weinmesse im Aufwind Wird die Pariser Weinmesse zur Konkurrenz für die ProWein in Düsseldorf?

Wer als Weinbaubetrieb international ins Geschäft kommen will, muss auf der ProWein in Düsseldorf (in diesem Jahr vom 10. bis 12. März 2024) Flagge zeigen. An dieser Tatsache führte jahrelang kein Weg vorbei. Immerhin gilt die Weinfachmesse in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt als bedeutendste der Welt. Doch nun scheint sie Konkurrenz zu bekommen. Die Wine Paris & Vinexpo Paris wächst rasant und wird für Deutsche Weinbaubetriebe immer interessanter.