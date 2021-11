Ausbildung : Hier gibt es eine große Auswahl an Lehrstellen

Trier Nach einem Jahr Pause geht am heutigen Freitag die Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ in seine 16. Runde. In Präsenz im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier können Jugendliche live in die Lehrangebote von rund 40 regionalen Betrieben schnuppern.