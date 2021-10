Person der Woche Nadine Knauff : Fürs Junghandwerk trommeln

Nadine Knauff, Vorsitzende der Junghandwerker. Foto: Jürgen Brech / TRI-SIGN.DE

TRIER Friseurmeisterein Nadine Knauff übernimmt den Staffelstab von Kai Leonhardt.

() Mit einer neuen Führungsspitze geht das Forum junges Handwerk Trier in die nächsten zwei Jahre: Der Trierer Fleischermeister Kai Leonhardt (Fleischerei Martin), der nicht zur Neuwahl angetreten war, gibt den Staffelstab an seine bisherige Stellvertreterin Nadine Knauff (Studio for Hair) weiter. Die 41-jährige Friseurmeisterin aus Trier wurde von den Mitgliederneinstimmig auf den Chefsessel gewählt.

Oliver Zock (Brand AG) aus Longuich rückt zum zweiten Vorsitzenden auf. Die neu gewählten Beiräte Sabine von Renz (GHS) aus Trier und Jeanette Spanier aus Longuich unterstützen Jonas Müller aus Hermeskeil und ersetzten die Trierer Jos Ruschel (Optik Ruschel) und Mario Bares (Autex Computer).

Das Trierer Junghandwerk ist ein Zusammenschluss von rund 150 Handwerksbetrieben aus der Region Trier. Das Patentrezept des Vereins ist einfach und erfolgreich zugleich: untereinander Kontakte knüpfen, sich gemeinsam weiterbilden und gegenseitig aushelfen, Tipps austauschen und die Geselligkeit pflegen. Unter der Flagge von Geschäftsführer Christian Neuenfeldt konnte das Forum seinen Expansionskurs stetig ausbauen und die Anzahl der Mitglieder und Förderer seit 2007 verdreifachen.

Vom Netzwerk profitiert hat auch Nadine Knauff, seit sie sich 2008 in Trier selbstständig gemacht hat und als Gründerin direkt in den Vorstand des Forums eingestiegen ist. „Das Junghandwerk war schon damals eine sehr gute Adresse mit tollen Veranstaltungen, um untereinander Kontakte zu knüpfen und voranzukommen“, sagt die engagierte Unternehmerin. Damals war sie die einzige Frau im Vereinsvorstand – mittlerweile sind es drei. Ehrenamtlich steht sie nicht nur im Junghandwerk ihre Frau, sondern auch als stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Trier-Saarburg.

Die neue Vorsitzende will vor allem die Zukunft mitgestalten: „Dem Handwerk geht es insgesamt gut. Aber es gibt auch Probleme, zum Beispiel den Fachkräftemangel und die Nachwuchssicherung. Man darf die Herausforderungen nicht einfach so auf sich zukommen lassen. Besser packt man sie an, als dass sie einen überrollen.“