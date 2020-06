Handel : Mehrwertsteuer-Senkung – Wer profitiert?

Vom 1. Juli wird die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt und für den reduzierten Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Foto: TV/Heribert WAschbüsch

Trier Der Schachzug der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer zu senken, soll Konsumenten und Firmen Vorteile bringen und die lahme Konjunktur ankurbeln. Doch der Teufel steckt im Detail – für manches Unternehmen ist die Umstellung auch eine Herausforderung.

Mit der Mehrwertsteuer-Senkung ab Juli will die Bundesregierung die Wirtschaft und den Konsum in Deutschland anschieben. Gut gemeint, aber auch gut gemacht? Aus einigen Branchen kommen Bedenken, dass diese Impulse in vielen Wirtschaftszweigen schnell verpuffen könnten oder sogar die Unternehmen mehr belasten, als sie davon profitieren können.

Was aber bringt die Mehrwertsteuer-Senkung, die vom 1. Juli an bis zum Ende des Jahres gelten soll, den Konsumenten? Der Mehrwertsteuersatz wird von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der reduzierte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Der Staat soll durch das „Konjunkturprogramm“ rund 20 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verlieren.

EXTRA Lebensmittelhandwerk besonders gefordert Für Bäckereien, Konditoreien oder Fleischereien wird es in den kommeden Monaten etwas komplizierter, denn die Bundesregierung hat zudem beschlossen, die Mehrwertsteuer für Speisen im Vor-Ort-Verzehr der Gastronomie auf sieben Prozent abzusenken und zwar befristet bis zum 30. Juni 2021. Sie gilt eben auch für die Bäckergastronomie und Konditorei-Cafés oder Metzgereien. Auch beim Verzehr von Speisen vor Ort gilt dann – wie in der Gastronomie allgemein – der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von fünf Prozent, von Juli bis Dezember, und danach von beziehungsweise sieben Prozent für Januar bis Ende Juni 2021. Zum 1. Juli und bis 31.Dezember 2020 sinkt die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von dann an neu von 16 Prozent auf fünf Prozent. Bei Getränken liegt die Mehrwertsteuer dann bei 16 Prozent. Zum 1. Januar 2021 und bis 30. Juni 2021 beträgt die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie sieben Prozent, statt früher 19 Prozent. Für Getränke fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer an. Ab dem 1. Juli 2021 gelten in allen Bereichen wieder die „normalen“ Mehrwertsteuersätze in Höhe von 19 Prozent und sieben Prozent (nur für den Außer-Haus-Verkauf von Speisen) wie vor dem 1. Juli 2020.

Verbraucher, so schätzt etwa das DIW in Berlin, könnten – je nach Einkommen – pro Familie rund 50 bis knapp 120 Euro monatlich sparen. Bei einem Saft im Supermarkt von 0,99 Cent spart der Kunde zwei Cent, bei einem Fernseher von 700 Euro sind es aber schon rund 18 Euro Ersparnis. Vorausgesetzt, die Händler geben die Mehrwertsteuer-Senkung weiter. Experten gehen davon aus, dass dies in vielen Fällen so sein wird. Bei früheren Aktionen gaben drei von vier Geschäften den Vorteil an ihre Kunden weiter.

Der Lebensmittelhandel hat inzwischen großflächig angekündigt, die Mehrwertsteuer-Senkung an die Verbraucher durchzureichen. Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka oder Rewe gehören dazu, und wie viele andere großen Handelskonzerne bieten sie die „Rabatte“ auch teilweise schon früher an. Auch die saarländische Globus-Gruppe geht einen kleinen Schritt weiter, wie sie dem TV mitteilt: „Globus-Kunden erhalten auf ihren Einkauf schon ab Montag, 29. Juni, den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16 beziehungsweise fünf Prozent. Den entsprechenden Rabatt auf alle Preise im Regal und im Faltblatt gibt Globus direkt beim Bezahlen an der Kasse an seine Kunden weiter“, erklärt das Unternehmen.

Der Handel profitiert organisatorisch dabei von einer sogenannten Billigkeitsregelung, die das Bundeswirtschaftsministerium für die befristete Umsatzsteuersenkung einbringt: „Es können pauschale Rabatte an der Kasse gewährt werden, ohne dass alle Preise bis zum 1. Juli umgeändert werden müssen.“

Alfred Thielen, Geschäftsführer des Handelsverbands Region Trier (EHV) begrüßt diese Erleichterung. Mit Blick auf die Sortimentsangebote von Lebensmitteleinzelhandel oder Baumärkten mehr als verständlich. Dort sind schon mal bis zu 50 000 unterschiedliche Artikel gelistet.

Der Verband hat im Vorfeld seine Kunden in der Region Trier informiert. „Viele Fragen sind nicht bei uns aufgeschlagen“, berichtet Alfred Thielen dem Volksfreund. Der wichtigste Punkt: „Neue Preisschilder sind nicht notwendig.“

Die EDV-Umstellung trifft jedoch so gut wie jedes Unternehmen, und nicht jede Firma kann mit einer einfachen Software-Umstellung die Mehrwertsteuer-Senkung preislich anstoßen.

„In unserem Bereich ist diese Lösung logistisch und finanziell eine Herausforderung“, erklärt Horst Baasch, Geschäftsführer des Trierer Aufzugbaus Baasch & Didong GmbH. Das mittelständische Familienunternehmen produziert seit 1952 Aufzüge. 60 Mitarbeiter und fünf Azubis sind bei dem Trierer Unternehmen beschäftigt, die Firma baut europaweit Aufzüge ein, keine „Stangenware“, sondern speziell angefertigte Anlagen.

So hat sich das Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie einen guten Namen gemacht, weil man zum Beispiel explosionsgerechte Aufzüge fertigt, die in der Industrie gefragt sind – dort, wo es ein leicht entzündliches Arbeitsumfeld gibt.

Und gerade in diesem B2B (Business to Business)-Geschäft, in dem Unternehmen für Unternehmen Dienstleistungen und Waren anbieten, bringt die Mehrwertsteuer-Senkung mehr Probleme. „Vom Auftrag bis zur Endabnahme eines Aufzugs vergeht in der Regel ein Jahr“, erklärt Baasch. Das bedeutet, dass in dieser Konstellation die Mehrwertsteuer bei einem Auftrag mehrfach angepasst werden muss. Und für ihn ist auch vollkommen klar: „Wegen der Mehrwertsteuer-Senkung bestellt niemand einen Aufzug mehr. Wir bearbeiten gleichzeitig zwischen 40 und 50 Aufträge“, rechnet Horst Baasch vor. Für ihn ist die Mehrwertsteuer-Senkung nur eins: „Mehr Kosten und viel mehr Arbeit.“ Er erwartet für die Buchhaltung mit einem zusätzlichen Aufwand in vierstelliger Höhe.

Der hohe bürokratische Aufwand stört auch die Vereinigung Trierer Unternehmer. VTU-Geschäftsführerin Sabine Plate-Betz: „Der von der Bundesregierung erwartete Konjunkturimpuls in Höhe von 20 Milliarden Euro wird nur eintreten, wenn die Mehrwertsteuersenkung auch bei Bruttopreisen weitergegeben wird und damit zu niedrigeren Preisen führt.“

Darüber hinaus stehe die Befristung der Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr in keinem Verhältnis zu dem damit verbundenen Aufwand, der branchenübergreifend von allen Unternehmen geleistet werden müsse und dem erhofften Konjunkturimpuls gegenzurechnen sei. Sabine Plate-Betz: „Neben der Neuprogrammierung und Umstellung der Kassensysteme, Neuerstellung von Preislisten und Änderung müssen alle Warenwirtschafts- und Buchhaltungssysteme umgestellt sowie die Steuersätze angepasst werden. Aufgrund der Befristung fällt dieser Aufwand innerhalb von sechs Monaten zweimal an. Dies bedeutet eine doppelte Belastung.“ Problematisch sei die Abgrenzung bei Dauerleistungen und der damit verbundene Aufwand der Unternehmen im Zusammenhang mit bereits erteilten Aufträgen, erstellten Rechnungen und geleisteten Anzahlungen.

„Da die Umsatzsteuer immer erst dann anfällt, wenn die Leistung erbracht ist, sind bei Aufträgen, deren Erfüllung und Abwicklung sich über einen längeren Zeitraum hinzieht und in deren Rahmen Zahlungen regelmäßig nach Erbringung von Teilleistungen fließen, bereits abgeschlossene Verträge umzuschreiben und gesonderte Nachträge zu verfassen.“

Auch die Industrie- und Handelskammer kommt zu einer ähnlichen Einschätzung, wie ein Sprecher mitteilt: „Steuersenkungen sieht die IHK Trier grundsätzlich positiv, da sie konsumfördernd wirken. Allerdings ist die kommende Mehrwertsteuer-Senkung mit hohem Aufwand verbunden. Bei der damaligen Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent hatten die Unternehmen ein halbes Jahr Vorlauf.“

Bei der Handwerkskammer Trier hoffen die Verantwortlichen auf einen Schub. Vera Meyer, HWK-Betriebsberaterin: „Gerade bei größeren Anschaffungen können Kunden jetzt Geld sparen. Das kurbelt Aufträge an. Die Verbraucher sollten die Gunst der Stunde nutzen, in Haus, KFZ, Gesundheit und weitere Handwerksleistungen zu investieren.“

Gleichzeitig kritisierten aber auch viele Betriebe den höheren Verwaltungsaufwand. Steuerberater und Software-Hersteller dürften alle Hände voll zu tun haben. Und gerade größere Aufträge, die über die zeitliche Begrenzung hinweg ausgeführt werden, stellen Unternehmer vor Herausforderungen.