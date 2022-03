Technik : Von Roboter bis 3D-Drucker: Zukunftstechnik als Job-Motor - Neue Messe in Trier

Trier Viele Berufe entwickeln sich derzeit digital weiter: Die erste Berufsentwicklungsmesse ZuTech in Trier soll den Standort stärken.

() Vom Amboss bei den Römern bis zur robotergesteuerten Schnellschmiede: Viele Berufe haben sich in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden weiterentwickelt – und bleiben dennoch in der Arbeitswelt gefragt. Denn die Fähigkeiten werden auch heute noch gebraucht – angepasst an die wirtschaftliche Realität. Und so versteht sich die „ZuTech“ vom 30. März bis 1. April im Energie- und Technikpark im Trierer Norden als erste Berufsentwicklungsmesse, die die Zukunft der Arbeit zum Thema macht. „Wir möchten Impulsgeber für junge Leute sein, keine Angst vor Technik zu haben“, sagt Veranstalter Jörg Schädlich. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer präsentieren die Aussteller – vom Bundesbildungsministerium über das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz bis hin zu den Berufsbildenden Schulen Trier, das Balthasar-Neumann-Technikum oder die Stadtwerke Trier und Fanuc Robotic, „wie Technik erlebbar werden kann“, sagt Schädlich.