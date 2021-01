Insolvenzrecht : Kommt jetzt die große Insolvenzwelle?

EXTRA

Rund 40 000 Unternehmen wirtschaften in der Region Trier. Für die meisten hat die Corona-Pandemie schwerwiegende Folgen. Viele Betriebe kämpfen um ihre Existenz und Experten erwarten für Deutschland eine große Insolvenzwelle.

Der Chefsvolkswirt der Industrie- und Handelskammer Trier, Matthias Schmitt, hofft indes, dass es die Region nicht ganz so schlimm trifft. „Unsere Umfragen zeigen, dass die Situation schwierig und angespannt ist, doch die Unternehmen gehen gut damit um.“ Bei der Frühjahrsumfrage der Kammer hätten noch elf Prozent der Befragten von einer Insolvenzgefahr gesprochen, bei der Blitzumfrage im November waren es nur noch 3,3 Prozent. Bundesweit befürchten derzeit 8,8 Prozent eine mögliche Pleite.

„Ich hoffe, dass wir keine Insolvenzwelle bekommen. Ein Anstieg der Zahlen ist allerdings zu erwarten“, so Schmitt. Dabei ist die Situation in den einzelnen Branchen recht unterschiedlich. Ausgesprochen schwierig sei die Lage in der Kultur- und Kreativwirtschaft, in der Gastronomie und im innerstädtischen Handel. Dies zeige sich in der jüngsten, noch nicht veröffentlichten, IHK-Umfrage. „Knapp 40 Prozent des Handels spricht von einer schlechten Geschäftslage, 20 Prozent der Dienstleistungsbetriebe und etwa 12 Prozent der Industrie-Unternehmen bewerten die Geschäftslage als schlecht.“ In anderen Branchen sehe es ganz gut aus, „etwa in der Bauwirtschaft“.

Dabei lobt der IHK-Geschäftsführer durchaus das Bemühen der Politik, die Lage zu stabilisieren. „Ohne die Hilfen des Staates, wie das Kurzarbeitergeld, würde es bei uns ganz anders aussehen.“ Die allgemeine Einschätzung der Experten geht dahin, dass mit dem deutschen Insolvenzrecht Unternehmen gute Sanierungschancen haben, wenn das Geschäftsmodell stimmt. „Doch für diejenigen, die schon vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten waren und sich nur mit Hilfen über Wasser gehalten haben, wird es sehr schwierig“, glaubt Schmitt.

Mit Blick auf die kommende Insolvenzentwicklung müsse man aber auch eins betrachten. Kapitalgesellschaften wie eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft sind bei entsprechender kritischer Lage zu einem Insolvenzantrag verpflichtet. Einzelunternehmen, bei denen der Inhaber mit seinem persönlichen Vermögen haftet, nicht. „Viele solcher kleinen Unternehmen verschwinden einfach vom Markt.“