Mehr Kapazitäten, mehr E-Modelle Was der neue Konzer Volvo-Chef plant

Konz · Mehr Kapazitäten, mehr E-Modelle, mehr Flexibilität: Der neue Konzer Volvo-Chef Tommy Bengtsson hat viel vor. Auch wenn derzeit Flaute in der Branche herrscht, so soll ab Mitte 2024 der Markt wieder brummen. Wie es in Konz nach Matthias Keller weitergeht.

22.01.2024 , 11:51 Uhr

Das Volvo-Werk in Konz aus der Vogelperspektive. Wenn es nach der Konzernleitung geht, sollen die Kapazitäten ausgeweitet werden. Foto: Volvo Foto: Volvo

Die Baumaschinenbranche ist schon immer eine Branche gewesen, die starken Schwankungen ausgesetzt war. Und heute wieder – oder besser: heute ganz besonders. Denn die Wellenbewegungen von Boom und Rückgang kommen enger getaktet und schlagen heftiger aus. Umso schwieriger für Unternehmen wie Volvo Construction Equipment in Konz mit seinen rund 1000 Beschäftigten, hier Strategien für die Zukunft zu entwickeln und mit den Produkten Vorreiter zu bleiben.