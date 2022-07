Tierzucht : Fusion im Viehhandel: Eifeler RUW findet Partner

In der Auktionshalle der Rinder-Union West (RUW) in Bitburg werden hochklassige Zuchttiere versteigert. Foto: Rudolf Höser

Fließem/Münster Gemeinsame Rinder-Union West und Baden-Württemberg.

() Über 25.000 Mitglieder in vier Bundesländern: So soll der künftige Zusammenschluss aus der Rinder-Union West eG (RUW) und der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) aussehen. Beide Unternehmen sind in den Bereichen Rinderzucht, Spermaproduktion und Besamungsservice sowie Zucht- und Nutzviehvermarktung tätig.