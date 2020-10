Telefonaktion : So kommen die Firmen an die Unterstützung ran

So kommen die Firmen an die Unterstützung ran

Trier Die Corona-Krise bringt viele Unternehmen in höchste Schwierigkeiten. Wo gibt es Hilfe? Bei der TV-Telefonaktion konnten sich Betroffene informieren.

Meyer: Für einen ähnlichen Fall haben wir heute bei den zuständigen Stellen in Mainz und Berlin nachgefragt und leider keine positive Rückmeldung erhalten. Allerdings kommt es hier immer auf den Einzelfall an. Was Sie auf alle Fälle tun können: Bitten Sie Ihren Steuerberater, den genauen Sachverhalt der ISB und dem BMWi schriftlich mitzuteilen. Zum einen, um von dort eine klare Rückmeldung zu erhalten, welche Möglichkeit Sie haben. Zum anderen, um aufzuweisen, dass die zweite Phase der Überbrückungshilfe zwar gegenüber der ersten Phase einige Verbesserungen mit sich brachte, jedoch Sie und andere Unternehmen in ähnlicher Lage in Notzeiten davon nicht profitieren können. Als Handwerksorganisation setzen wir uns auf politischer Ebene weiter dafür ein, dass bei weiteren Hilfeleistungen auch Sonderfälle wie Ihrer berücksichtigt werden.