Ausbildung im regionalen Handwerk : Volles Haus im neuen HWK-Heim

Schüler der Klassenstufe 9 der St. Maximin-Schule beteiligen sich am Wettbewerb der HWK. In der Schreinerwerkstatt erklärt Ausbilder im BTZ, Ralf Becker (rechts) die Aufgaben. Lehrerin Anette Bonner-Krapf unterstützt ihre Schüler. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Mehr als 50 Handwerksbetriebe haben bei der Ausbildungsmesse „Chance Handwerk“ für eine Lehre in ihre Betrieb geworben. Hunderte Jugendliche kamen. Viele staunten auch über das neue Bildungszentrum.

Am Stand von Elektrotechnik Goebel drängen sich die Interessierten. Anika Goebel erklärt welche Voraussetzungen notwendig sind, damit junge Menschen in den Beruf einsteigen können. Wer könnte das besser als sie? Die 20-Jährige hat ihre Ausbildung abgeschlossen und macht gerade ihren Meister. Beratung auf Augenhöhe. Das funktioniert. Mohammad Jalloh und Alpha Midiaoa Dromé hören gespannt zu. Sie könnten über einen Praktikumsplatz testen, ob die Ausbildung etwas ist. Auch die Firma alwitra hat den Nachwuchs dabei. Victor Gaberkorn und Ahmed Hammon begleiten Ausbilder Christoph Schmitt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Es ist ein fantastisches Ambiente, die Jugendlichen sind zudem interessiert.“ Außerdem könnten Interessierte auch in den Werkstätten im neuen Bildungszentrum das Handwerk live erleben. Bei den Schreinern, in den KFZ-Werkstätten, bei den Zahntechnikern im hochmodernen Dentallabor oder der Frisören können Jugendliche und Eltern sich erklären lassen, wie die Ausbildung läuft.