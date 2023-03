Abfindungsmodell startet Betriebsrat: Ford will Abfindungsmodell in Saarlouis starten – 650 Stellen werden abgebaut

Für den Betriebsrat geht der Kampf um die Arbeitsplätze weiter. Aktuell sei er zufrieden mit dem, was man erreicht habe, sagte Betriebsratschef Markus Thal. „Aber natürlich müssen wir dafür kämpfen, für alle Beschäftigten eine gute Lösung zu finden. Viele Arbeitsplätze gehen nur mit einem Investor.“ Doch konkrete Verträge dazu lägen noch nicht vor. Bei der Suche nach einem Investor befinde man sich in der „zweiten Hälfte eines Marathons“, teilte der Betriebsrat in einem Schreiben an die Belegschaft mit. Der Betriebsratschef kündigte gegenüber der dpa an: „Wenn bis zum 22. Juni nichts passiert, gehen wir am 23. Juni in die Urabstimmung!“ Schon jetzt sei man dabei, einen Arbeitskampf vorzubereiten.