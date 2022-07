Getränkebranche : Bitburger Braugruppe setzt künftig neben Pils auch auf Pilze

Bitburg/Hamburg Nein, kein Schreibfehler! Dass die Bitburger Gruppe mit ihrem Pils zu den erfolgreichsten Braugruppen Deutschlands zählt, ist bekannt. Doch nun investiert das Unternehmen auch in Fleischersatz. Was steckt dahinter?

In der Fachpresse sorgt die Zusammenarbeit der Bitburger Braugruppe mit dem Hamburger Start-up Mushlabs für einige Aufmerksamkeit: „Bitte ein Pilz“ titelt ein Internetforum. Genauer gesagt setzt Bitburger Ventures auf die Ideen von Mushlabs. Das 50-köpfige Jungunternehmen will mit seinen Pilzmyzelien den Markt für Fleischalternativen aufmischen. Wurst, Hamburger, Steaks oder ähnliches aus den Wurzeln eines Pilzes sollen von der steigenden Nachfrage nach solchen Produkten profitieren. Damit unterscheidet sich Mushlabs von anderen Produzenten, die bei der Herstellung von proteinreichem Fleischersatz auf Pflanzen setzen.

Was hat Bitburger mit Pilzen zu tun?

Bitburger Ventures begleitet bereits seit zwei Jahren Mushlabs in seiner Entwicklung (der TV berichtete). Schon damals warb das Unternehmen, die Biomasse besitze einen natürlichen Umami-Geschmack, also eine herzhaft-intensive, fleischige Note, und biete somit hohes Potenzial für Fleischersatzprodukte ohne den Zusatz von Geschmacksverstärkern. Pilzfasern reifen in Biofermentern, „die ein bisschen wie Brauereisilos aussehen. Je nach eingesetztem Rohstoff ändern sich Geschmack und Textur der Masse komplett. Das eröffnet viele Möglichkeiten“, beschrieb damals Mazen Rizk, einer der Mushlabs-Gründer und heutiger CEO.

Bitburger unterstützt die Produktion von Mushlabs

Was vor zwei Jahren noch Vison war, wird nun in Bitburg in großem Stil Realität: Die Bitburger Brauerei stellt Mushlabs für die Produktion nicht genutzte Tanks und Kessel zur Verfügung, die nach kurzer Umrüstungsphase von einem Gärprozess für Bier auf die Fermentation von Pilzmyzelien umgestellt werden können. „Damit beginnt der Einstieg in die industrielle Produktion“, heißt es bei Mushlabs.