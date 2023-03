Firmenübernahme Dr. Oetker hat Appetit auf Galileo

Die Verträge sind unterzeichnet. Was fehlt, ist die behördliche Genehmigung. Gibt es die, ist der Deal perfekt. Dr. Oetker – in Wittlich mit einem Werk vertreten – übernimmt die Galileo Lebensmittel KG. Das in Trierweiler beheimatete Unternehmen ist vor allem im Bereich Tiefkühl-Pizzasnacks aktiv. Knapp 300 Millionen Minipizzen verlassen die Werkhallen des Marktführers für Minipizzen im private-label-Bereich jährlich. Diese werden europaweit sowie in die Exportmärkte USA und Australien über den Handel vertrieben.