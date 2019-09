Arbeitsmarkt : Gute Chancen für ältere Arbeitnehmer

Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter Die Arbeitsagentur Trier vermeldet gute Zahlen für September.

Trier Herbstbelebung am regionalen Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote sinkt auf 3,1 Prozent, gut 9000 Menschen suchen einen Job.

Der regionalen Arbeitsmarkt ist im September in Bewegung. Seit dem vorherigen Monat sank die Zahl der Arbeitslosen um 458 Menschen auf 9025. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Mit 4841 gemeldeten Arbeitsstellen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor hoch.

Zusätzlich zum Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region Trier, steigt die Beschäftigung weiter an. Im März 2019 waren 176 359 Menschen in der Region Trier sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Seit März 2018 hat sich die Zahl um 2323 oder 1,3 Prozent erhöht.

Und vor allem auch Ältere profitieren: Fast 90 Prozent dieser neuen Beschäftigten (2031 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) waren älter als 55 Jahre. Damit sind momentan 37 041 Menschen, die älter als 55 Jahre sind, aber unterhalb der Regelarbeitsgrenze liegen, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 21 Prozent aller Beschäftigten.

Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier sieht darin eine positive Entwicklung bei der Wirtschaft: „Die Unternehmen haben erkannt, dass ältere Mitarbeiter wertvolle Mitarbeiter sind. Die Annahme, dass ältere Menschen keine Beschäftigung mehr finden können, ist nicht mehr richtig.“

Bundesweit ist die Situation im September sehr gut: Die Arbeitslosenzahl ist auf niedrigstem September-Stand seit der Einheit gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September saisonbedingt auf 2,234 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste September-Stand seit der Wiedervereinigung. Damit waren 85 000 Männer und Frauen weniger arbeitslos als im August und 22 000 weniger als im September 2018, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.