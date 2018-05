Positive Signale vom Arbeitsmarkt

Ihr Name

Auch im Mai haben sich die positiven Entwicklungen aus den letzten Monaten auf dem Arbeitsmarkt erneut bestätigt. Dirk Hannowsky, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Trier, erläutert: „Im Mai waren in der Region Trier 9046 Personen arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Rückgang von 437 Personen gegenüber dem April und einem Rückgang um 1090 Personen gegenüber dem Mai des Vorjahres.“ Die Arbeitslosenquote sei demnach um 0,2 Prozentpunkte auf nun 3,1 Prozent zurückgegangen.

„Die gute konjunkturelle Entwicklung, eine konstant hohe Nachfrage nach Arbeitskräften und saisonale Faktoren sorgen dafür, dass der stabile Trend auf dem Arbeitsmarkt anhält“, so Hannowsky. „Dies bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich. Der Stand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im Mai mit 4755 noch höher gewesen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Unternehmen tun sich also zunehmend schwer damit, offene Arbeitsstellen mit dem vorhandenen Potential auf dem Arbeitsmarkt zu besetzen. Unsere Hauptaufgabe als Arbeitsagentur ist daher, zu beraten und wenn möglich zu fördern, um Arbeitslose dafür zu qualifizieren, offene Stellen besetzen zu können.“