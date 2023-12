Özdemir bei Rede angefeindet Landwirte demonstrieren in Berlin – Protest hinterlässt auch stinkende Spuren in der Region

An der Demonstration am Brandenburger Tor nahmen nach Veranstalterangaben 8000 bis 10.000 Menschen teil, mehr als 3000 Traktoren rollten in die Hauptstadt. Auch Bauern aus der Region Trier beteiligten sich an dem Protest, wie Pascal Kersten, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Bernkastel-Wittlich, berichtet.