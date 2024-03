Weinmesse ProWein: Mehr Vielfalt im Glas war noch nie

Wo er genau auf dem fast 500 Quadratmeter großen Stand der Moselwein unterkommt, weiß Benz beim Besuch des Volksfreunds noch nicht. Aber eines ist für ihn gewiss: In Düsseldorf entscheidet sich für ihn zu einem großen Teil, was das Jahr für ihn im Topf hat. Aufgewachsen ist der junge Winzer übrigens im elterlichen Betrieb in Monzel. Später ist er dann nach Minheim gezogen – schon weil sein Opa Manfred Weiser, bis zum Eintritt in den Ruhestand im Hauptberuf der Elektriker des Ortes, in seiner ehemaligen Garage Raum für die Tanks und Fässer seines Enkels frei hatte und hat. Aber nicht nur das: Der Großvater begleitet mit Sympathie das, was Benz jetzt auf der ProWein präsentieren will. Dazu gehört – auch das ein Trend bei der Mosel-Präsenz am Rhein – Mut zu dem, was in der Region noch immer ungewöhnlich ist, und zeigt das unter anderem mit seinem Rosé vom Cabernet Sauvig­non aus der Minheimer Günterslay und einem Grauburgunder vom Rosenberg.