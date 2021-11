Serie Hidden Champions – PSA Technology in Bitburg : Da dreht sich immer was

BITBURG 31 Unternehmen aus der Region Trier sind so innovativ, dass sie führend auf dem Weltmarkt oder in ihrer Branche sind. Zu diesen so genannten Hidden Champions gehört auch das Unternehmen PSA aus Bitburg, das sich auf Wickel- und Rollenschneidemaschinen spezialisiert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Die Grenzen des Machbaren sind schnell umrissen: „Was wir uns zutrauen, das machen wir auch“, sagt Stefan Diederichs, Projektmanager bei PSA Technology in der Bierstadt Bitburg, einem Unternehmen, das bei der Abwicklung von Projekten immer bestens abschneidet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Unternehmen auf dem Bitburger Flugplatzgelände plant, konstruiert, baut und montiert Rollenschneide- und Wickelmaschinen.

Was macht das Unternehmen so besonders?

Info Das zeichnet Hidden Champions aus (sas) Rheinland-Pfalz-weit gibt es laut einer Studie der Universität Trier 146 so genannte Hidden Champions. Allein in der Region Trier haben 31 dieser heimlichen Marktführer – eine Dichte, die landesweit ungewöhnlich ist. Für die Studie gelten Unternehmen, die auf dem Weltmarkt zu den Top 3 gehören oder in Europa an der Spitze ihrer Marktnische stehen, mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigten, seit mehr als zehn Jahren bestehen und einen jährlichen Umsatz von mindestens fünf Millionen Euro erwirtschaften, laut der Untersuchung zu den Hidden Champions oder Leuchttürmen der Region. Erstmals hat der gebürtige Hasborner Professor Hermann Simon diesen Begriff 1990 geprägt, der damit die Ursachen des deutschen Exporterfolgs im Ausland erklären wollte

Wenn zum Beispiel Verpackungen von Schokoriegeln oder Hygieneartikeln, Banderolen von Getränkeflaschen, Tapetenrollen oder aber die Dekorbahnen von Möbelstücken eines großen schwedischen Einrichtungshauses zurechtgeschnitten werden müssen, dann kommen dabei nicht selten Maschinen des Eifeler Unternehmens zum Einsatz. „Wir sind nahezu in allen Bereichen unterwegs, hatten zum Beispiel kürzlich einen Auftrag, bei dem es um die Herstellung von Bluttransfusionsbeuteln ging“, erklärt Vertriebsleiter Thomas Moelter. Was die Größe der Anlagen betreffe, so richte sich das ganz nach den Bedürfnissen der Kundschaft. Für die Papierfabrik Louisenthal, einem der weltweit führenden Hersteller von Banknoten, sei beispielweise eine zwölf Meter große Anlage auf zwei Etagen errichtet worden. Mit Hilfe der Technik aus dem Hause PSA können die dort eingesetzten Materialien gesäumt und auf Maß geschnitten oder aber durch den Einsatz von Sensoren auf Fehler überprüft werden. Ein anderer großer und langjähriger Kunde ist das Unternehmen Herma, das sich auf die Herstellung von Etiketten spezialisiert hat und auf diesem Gebiet nach eigenen Angaben ebenfalls europaweiter Marktführer ist.

Wie fing es an?

Vor genau 25 Jahren hat Ludwig Diederichs, Vater von Stefan Diederichs und nach wie vor Geschäftsführer des Unternehmens, das Unternehmen als PSA Maschinenhandel gegründet. Bereits ein Jahr später wurde der erste Rollenschneider produziert. 2011 kam es zur Übernahme durch die im bayerischen Kleinwallstadt ansässige Edelmann Technology.

Welche Philosophie verfolgt das Unternehmen?

Trotz des Zusammenschlusses sei die PSA Technology immer seiner Linie treu geblieben, erklärt Ludwig Diederichs. „Als Unternehmen zeichnet uns sicher aus, dass wir sehr familiär sind und dass wir auch ein recht junges Team haben“, sagt der 26-jährige Projektleiter.

Gut 50 Mitarbeiter arbeiten bei PSA Technology. 2009 waren es noch knapp 100. Die Zahl der Mitarbeiter sei einerseits reduziert worden, um sich noch stärker auf Sonderlösungen und auch auf die Wirtschaftlichkeit fokussieren zu können, erklärt der Projektmanager des Unternehmens, das jährlich einen Umsatz von sechs bis sieben Millionen Euro erwirtschaftet. Zum anderen hänge die derzeitige Größe der Belegschaft natürlich auch mit dem Fachkräftemangel zusammen. „Da kämpfen wir mit den gleichen Problemen wie alle anderen Unternehmen“, sagt er. Und das gelte auf beiden Seiten der Grenze. Denn gebaut und für die Montage vorbereitet werden die Anlagen zwar nach wie vor in Bitburg, entwickelt werden die Sonderlösungen aber inzwischen in Luxemburg, wo PSA Technology seine Entwickler und Konstrukteure sitzen hat.

Wie sieht die Zukunft aus?