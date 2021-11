Serie Hidden Champions : Vielfältige Aufgaben: Wieso PSA Technology aus Bitburg etwas mit Bluttransfusionen, Schokoriegeln und Tapete zu tun hat

Bei PSA Technology werden Wickel- und Schneidemaschinen für alle möglichen Anwendungsbereiche hergestellt. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg 31 Unternehmen aus der Region Trier sind so innovativ, dass sie führend auf dem Weltmarkt oder in ihrer Branche sind. Zu diesen so genannten Hidden Champions gehört auch das Unternehmen PSA aus Bitburg, das sich auf Wickel- und Rollenschneidemaschinen spezialisiert hat.