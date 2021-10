Arbeitsmarkt : Qualifizierung: Mehr Chancen für alle im Job

Firmeninhaber Werner Zengerle, Michel Karbe und Zaya Elias, die beiden Umschüler mit dem neuen Zertifikat für mehr Qualifizierung im Betrieb. Somit hat der Chef nicht nur eine qualitativ hochwertigere Unterstützung, sondern auch für zwei Menschen eine neue Ausbildung geschaffen. Foto: Agentur für Arbeit Trier

Trier/Konz/Wasserliesch 6000 offene Stellen, Neues wie Digitalisierung und Automatisierung: Qualifizierung heißt das Zauberwort für die Zukunft des Arbeitsmarkts. So kann das für Beschäftigte, Arbeitslose und Firmenchefs gelingen.

DER UMSCHÜLER

Am ersten Tag der Berufsschule hat Stephan Föhr noch ein mulmiges Gefühl. Denn die Schulbank hat er seit Jahrzehnten nicht mehr gedrückt. Doch der 39-Jährige merkt schnell: Hier kommt es nicht auf das Alter, sondern auf die Motivation an. Und die hat der Umschüler zu genüge. „Ich wollte eigentlich schon nach dem Tod meiner Mutter 2013 endlich eine Ausbildung machen. Doch es hat sich immer wieder eine Helfertätigkeit gefunden“, sagt der Trierer. Es gab also keine zwingende Notwendigkeit.

Info Das bieten die digitalen Qualifizierungstage Info rund um das Thema Qualifizierung, Umschulung und Förderung für Beschäftigte, Arbeitslose und Unternehmen bieten die digitalen JobQ-Qualifizierungstage der Agentur für Arbeit Trier am Donnerstag, 28., und Freitag, 29. Oktober. Programm und Anmeldung: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/jobq Programmauszug: Die Beratungsangebote und Online-Medien der Agentur für Arbeit, 28. Oktober, 16 Uhr; 29. Oktober, 11 Uhr Für die Familie durchstarten. Qualifizierung jetzt! 28. Oktober, 14 Uhr; 29. Oktober, 9 Uhr Betriebliche Einzelumschulung. Gefördert bis zum Berufsabschluss, 28. Oktober, 17:30 Uhr Betriebliche Umschulung Durchstarten mit gesundheitlichen Einschränkungen, 28. Oktober,17:30 Uhr Personalarbeit mit Weitblick. Dem Fachkräftemangel entgegenwirken, 28. Oktober, 16 Uhr

Denn nach dem Hauptschulabschluss und einer Abgebrochenenen Ausbildung als Gas- und wasserinstallateur kommt er immer wieder unter – als Reinigunskraft, im Sicherheitsdienst und beim Umzugsservice. „Ich war immer nur wenige Monate ohne eine Beschäftigung“, sagt Föhr. Erst als er im vergangenen Jahr länger arbeitslos wird und er bei einem Vorstellungsgespräch erkennt, dass ein Berufsabschluss ihn dauerhaft weiterbringt, ergreift er die Chance zur Umschulung zum Elektroniker – Energie- und Gebäudetechnik. Und ist froh. Immerhin muss er noch mehr als 25 Jahre bis zur Rente arbeiten. Ein gesichertes Einkommen ist für ihn überlebenswichtig.

„Der ganze Beruf macht Spaß, der Chef ist sympathisch, das Team ok“, bilanziert der Umschüler nach knapp drei Monaten. Der Vorteil für ihn und seinen Chef Kai Brech in Konz: Die Ausbildung wird durch die Agentur für Arbeit finanziert und Stephan Föhr nimmt an der Assistierten Ausbildung teil. Das heißt, er bekommt zusätzlich Stützunterricht: „Aber auch mein Chef hilft mir, und in der Berufsschule unterstützt mich ein Kollege bei Mathematik.“ Zwar könnte der ein oder andere Schulkamerad bereits altersgemäß sein Sohn sein, doch Föhr ist bei weitem nicht der einzige Schüler Ü35 in seiner Klasse. „Ich würde mich immer wieder zu diesem Schritt entscheiden“, sagt der Trierer Umschüler. Nun will er die Lehre erstmal hinter sich bringen, doch Pläne gibt es auch schon für danach: „Es gibt in dem Beruf viele Möglichkeiten. Ich würde mich gerne auf Blitzschutz spezialisieren.“

DER BETRIEB

Dass die Initiative zu Qualifizierung und Umschulung nicht immer von der Seite der Umschüler in Kombination mit der Arbeitsagentur kommen muss, zeigt das Beispiel von Werner Zengerle. Der Malermeister aus Wasserliesch hat seit über 20 Jahren seinen Innungsfachbetrieb, der auch junge Leute ausbildet. Aktuell beschäftigt er einen Gesellen als Maler und Lackierer. Seine Frau kümmert sich um die Büroarbeit. Zwei weitere Mitarbeiter helfen ihm aus. Doch nach der Qualifizierungsberatung der Agentur für Arbeit hat sich Zengerle dazu entschlossen, beiden Helfern seit dem 1. August eine betriebliche Umschulung zu ermöglichen und so zu Facharbeitern auszubilden. Auch diese beiden werden über das Qualifizierungschancengesetz so wie Stephan Föhr gefördert.

„Ich habe einige Azubis gehabt, manche haben durchgehalten, andere waren den Anforderungen nicht gewachsen“, bedauert Werner Zengerle. Bei seinen beiden Helfern Zaya Elias und Michel Karbe (je 28 Jahre) weiß er, woran er ist und dass sie ihn weiterbringen können – dank der Umschulung und betrieblichen Ausbildung, die sie in zwei Jahren zum Fachabschluss im Maler- und Lackiererhandwerk führt.

Denn Zengerle stellt fest: „Es ist zunehmend schwerer, die Nachwuchskräftegewinnung über den Weg der Ausbildung zu beschreiten.“ Er sei sehr froh, dass sich mit Michael Karbe und Zaya Elias zwei Interessenten „fortgeschrittenen Alters“ als Mitarbeiter in seiner Firma beworben hätten: „Sie sind vernünftig, haben die nötige Reife und Verantwortungsgefühl, und sie kommen mit den Kundinnen und Kunden klar“, lobt der Meister.

Michael Karbe hat sich nach negativen Erfahrungen mit einem Berufsvorbereitungsjahr zur Lehre durchgerungen: „Ich habe durch die Arbeit hier intensive Einblicke in die Tätigkeit bekommen und finde, es ist Zeit für einen Abschluss. Das wäre doch eine Zukunft für mich.“

Zaya Elias hingegen bietet sich erst jetzt die Chance auf einen Abschluss. Er ist syrischer Flüchtling, seit fünf Jahren im Land und hatte zuletzt als Helfer im Umzugs- und Lagerbereich gearbeitet. Für Werner Zengerle ist dieser erste Mitarbeiter aus einem anderen Kulturkreis ein Glücksfall: „Er malt privat Bilder, ist Künstler und daher sehr vertraut mit Maltechniken“. Zaya Elias freut sich: „Ich möchte gerne diese Ausbildung machen, sie ist nahe an meinem Kunsthobby und sie ist eine Zukunft für mich.“

DIE AGENTUR UND FÖRDERUNG

Dass es sowohl für Betriebe wie Beschäftigte und Arbeitslose wichtig ist, zueinander zu finden und sich für die Zukunft fit zu machen, zeigen die jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit (siehe Info). „Betriebe, die überleben wollen, müssen qualifizieren“, sagt Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Arbeitsagentur, klar und deutlich. Dass Werner Zengerle das erkannt habe, zeichne ihn deshalb für das neue und damit erstmalig vergebene JobQ-Qualifizierungszertifikat der Agentur für Arbeit Trier aus. Mit unter zehn Beschäftigten sei die Firma ein Kleinstbetrieb. Betriebe, von denen Wilhelmi sagt: „Sie sind es, die die breiten Schultern haben, von denen unser Handwerk und unsere Wirtschaft getragen werden.“

Deshalb setzt das 2019 eingeführte Qualifizierungschancengesetz auf eine großzügige Förderung für Umschulungen und Ausbildungen über Umwege. Die neuen Azubis fallen trotz ihres neuen Ausbildungsstatus nicht auf eine schmale Ausbildungsvergütung zurück. Sie erhalten weiterhin ihren Helferlohn, der aber zu 75 Prozent von der Agentur für Arbeit bezuschusst wird.