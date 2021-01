Wein : Rieslingweine am stärksten vertreten

Gut gefülltes Lager der Qualitätsweinprüfung: In Rheinland-Pfalz wurden seit zehn Jahren nicht mehr so viel Wein zur Prüfung angestellt wie im abgelaufenen Jahr 2020. Foto: TV/Landwirtschaftskammer RLP

BAD KREUZNACH Qualitätsweinprüfung: Höchste Anstellmenge seit zehn Jahren erreicht.

Von den Kellereien wurden rund 3,1 Millionen Hektoliter angestellt, was knapp 61 Prozent aller Qualitätsweine in Rheinland-Pfalz ausmacht – plus 7,5 Prozent zum Vorjahr. Ein ähnliches Plus zeigt sich bei den Erzeugergemeinschaften. Doch kein Licht ohne Schatten: Die stärksten Verluste bei der geprüften Menge haben die Weingüter in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten zu verzeichnen.