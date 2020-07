Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Regionaler Arbeitsmarkt mit erster leichter Entspannung

Arbeitslose Juni Foto: TV/Schmitz, Alexandra

Trier Die Sommermonate stehen am Arbeitsmarkt eigentlich für eine flaue Entwicklung – wenig Bewegung nach unten und oben. In Corona-Zeiten hatten indes viele die Befürchtung, dass die Arbeitslosenzahl steigt. Doch in der Region ist es anders gekommen.