Immobilien Traum vom Eigenheim lässt auf sich warten

Auf Immobilienmakler, Finanzierer und Hausverkäufer kommen härtere Zeiten zu: „Die Nachfrage nach Immobilien und Baukrediten ist nicht mehr so hoch wie noch vor gut einem Jahr“, sagt Andreas Häfner, Leiter Immobilien bei der Volksbank Eifel in Bitburg. Gleichzeitig stellt Harald Knobloch, Bezirksleiter Immobilien der LBS Südwest in Trier, fest, dass sich „das Objektangebot im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark erhöht hat“, sagt er. Er schließt daraus für die Region, dass sich „die Vermarktungsdauer aufgrund der aktuellen Nachfragesituation verlängert“ und die Immobilien „nicht mehr so schnell und ohne intensives Marketing verkauft werden“. Also mehr Fragen durch die Käufer, mehr Unsicherheit, längeres Abwarten und eine größere Bedeutung für angespartes Geld angesichts höherer Bauzinsen.