Region und Luxemburg stabil und robust

Die Situation im Großherzogtum

LUXEMBURG (hw) Auch im Großherzogtum ist im vergangenen Jahr die Zahl der Pleiten zurückgegangen – doch weniger als in Deutschland oder der Region Trier. „Mit 935 Firmenpleiten sinkt die Anzahl der Konkurse in Luxemburg im Vergleich zum Vorjahr um 4,88 Prozent“, meldet die Creditreform Luxemburg. In Deutschland gab es bei den Unternehmensinsolvenzen ein Minus von 6,31 Prozent, die Region Trier meldet sogar einen Rückgang von fast 15 Prozent. Im Jahr 2016 gab es bei unseren Nachbarn noch 983 Unternehmenskonkurse.

Nach zuständigen Gerichtsbezirken ist in Luxemburg mit 809 Konkursen (Vorjahr 868) ein Rückgang von 6,80 Prozent zu verzeichnen. Die Verfahren im Gerichtsbezirk Diekirch sind erneut gestiegen, um 9,57 Prozent (126 in 2017 gegenüber 115 im Vorjahr).

Dabei ist der Blick auf die Branchen höchst interessant. Im produzierenden Gewerbe gab es 2017 in ­Luxemburg lediglich einen Konkurs. Die Konkursquote im Baubereich ist mit 5,38 Prozent auf niedrigem Niveau um weitere 9,26 Prozent zurückgegangen. Der Handel ist mit 196 Konkursen in absoluten Zahlen weiterhin stark vertreten. Gegenüber dem Vorjahr (247) ist die Gesamtzahl jedoch erneut gesunken, und zwar um 20,65 Prozent. Der breitgefächerte Dienstleistungsbereich (689 Fälle) bleibt mit einem Anteil von 73,69 Prozent (68,26 Prozent in 2016) an den Insolvenzen Spitzenreiter. Und der Rückgang der Konkurse fällt bei den Dienstleistungen mit 2,68 Prozent am geringsten von allen Branchen aus. In Luxemburg lohnt sich auch der Blick auf die Rechtsformen der Unternehmen: Ein deutlicher Anstieg ist bei den Aktiengesellschaften (SA/+ 21,50 %) mit 373 zu 307 in 2016 zu verzeichnen. Die GmbH (S.àr.l.), als am häufigsten vertretene Rechtsform, hat mit einem überdurchschnittlichen Rückgang um 17,28 Prozent auf 536 Konkurse (2016: 648) mit knapp 57,32 Prozent weiterhin den größten Einzelanteil am Konkursgeschehen.

Für Schlagzeilen sorgten einige bekannte Unternehmen. Vor allem die Pleite des Alfa Hotels (80 Mitarbeiter), der Konkurs der Bauunternehmen Toutimmo in Tüntingen (60 Mitarbeiter) oder die Pleiten von PC Armatures in Esch/Alzette (80 Mitarbeiter) und Sermelux in Kehlen (80 Mitarbeiter).