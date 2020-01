Regionale Konjunktur : Regionale Wirtschaft bewertet die Lage gut und die Aussichten schwach

Die IHK-Konjunkturumfrage zeigt, die Unternehmen in der Region suchen nach Fachkräften. Foto: dpa. Foto: dpa/Stephanie Pilick

trier Gleich zweimal im Jahr bittet die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) ihre Mitgliedsbetriebe um ein Stimmungsbild. Bei der jüngsten Umfrage beteiligten sich 154 Unternehmen mit rund 19 000 Beschäftigten.

Wie ist die Stimmung bei den Industriebetrieben, beim Handel und in der Dienstleistungsbranche? „Das regionale Konjunkturklima präsentiert sich zu Jahresbeginn etwas eingetrübt. Die meisten Betriebe sind mit ihren aktuellen Geschäften zwar grundsätzlich zufrieden, blicken aber mit einer gewissen Skepsis auf die vor uns liegenden zwölf Monate“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer. Angesichts der weltweiten Risiken, die bereits andere Regionen erheblich getroffen haben, ist die Lage in der Region weiterhin entspannt.



Wo drückt die Unternehmen der Schuh? IHK-Chefsvolkswirt Matthias Schmitt hat die Daten ausgewertet: „Das aktuelle Konjunkturbild präsentiert sich gespalten. Einerseits sind die Investitionsplanungen der Betriebe weiterhin expansiv angelegt, andererseits wollen die Unternehmen nur noch in begrenztem Ausmaß Personal einstellen. Gleichwohl bleibt der Fachkräftemangel mit 66 Prozent Nennungen das wirtschaftliche Risiko Nummer eins im neuen Jahr.“Bei der Vorstellung des gemeinsamen Positionspapiers von Handwerkskammer und IHK haben die Verantwortlichen von rund 5500 offenen Stellen in der regionalen Wirtschaft berichtet, die zu besetzen sind. Das Thema spiegelt sich ebenso in den monatlichen Arbeitslosenzahlen der Region (siehe Artikel oben).