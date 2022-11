Ausbildungsmesse : Ein iPad für den Gewinner der Ausbildungsmesse

Rier „Dein Tag Deine Chance“ lohnt sich für Rene Wagner.

() Rene Wagner heißt der Sieger des Hauptgewinns der diesjahrigen Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ in Trier. Nun hat er sein iPad in der Industrie- und Handelskammer Trier entgegengenommen. „Ich werde es nutzen, um Apps runterzuladen, aber auch um mich über eine Ausbildung zu informieren und um zu spielen“, sagt der junge Mann bei der Gewinnübergabe. Rene Wagner befindet sich aktuell in der Orientierungsphase. Er durchläuft mehrere Stationen in der Orientierungs- und Trainingshalle Don Bosco in Trier. Er erfährt eine individuelle Unterstützung von Peter Görge, pädagogische Fachkraft und seinen Kolleginnen und Kollegen für die Integration in Ausbildung vom Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg.