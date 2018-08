Rheinland-Pfalz hat die meisten Pendler

Ihr Name

(hw) Die Rheinland-Pfälzer sind bundesweit die Arbeitnehmer, die am ehesten zur Arbeit ins Ausland oder ein anderes Bundesland pendeln. Die berufliche Reiselust zahlt sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems für die Beschäftigten auch aus. Denn gerade in Luxemburg verdienen Beschäftigte oft mehr als an ihrem Wohnort. Statistisch schlägt sich das dann auch bei den durchschnittlich höheren Entgelten durch (siehe Grafik).

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems arbeiteten 2016 gut 371 000 Erwerbstätige, die in Rheinland-Pfalz wohnten, in anderen Bundesländern oder im Ausland. Gleichzeitig pendelten 207 000 Erwerbstätige zur Arbeit nach Rheinland-Pfalz ein. Daraus ergibt sich ein Pendlersaldo von minus 164 000 Personen. Im Vergleich der Bundesländer ist das der mit Abstand höchste Auspendlerüberschuss.

Damit verbunden sind Verdienstunterschiede. Rheinland-pfälzische Arbeitgeber zahlten 2016 Arbeitsentgelte in Höhe von 69,4 Milliarden Euro. Die in Rheinland-Pfalz wohnenden Arbeitnehmer verdienten aber 82 Milliarden Euro.

Je Arbeitnehmer betrug das von Arbeitgebern in Rheinland-Pfalz durchschnittlich gezahlte Arbeitnehmerentgelt 38 564 Euro. Das Entgelt eines Arbeitnehmers, die oder der in Rheinland-Pfalz wohnte, lag aber bei 41 798 Euro. Das bedeutet, dass Grenzgänger durchschnittlich höhere Entgelte erzielen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Rheinland-Pfalz.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die rund 32 500 Pendler nach Luxemburg, wo das Lohnniveau deutlich höher als in Deutschland ist. Auch in den angrenzenden Bundesländern liegen wirtschaftsstarke Ballungsgebiete wie das Rhein-Main-Gebiet, die Region Rhein-Neckar und der Raum Köln/Bonn, in denen ebenfalls hohe Entgelte gezahlt werden.

Die Großregion mit Luxemburg, Lothringen, der Wallonie, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Saarland und Rheinland-Pfalz ist mit seinen rund elf Millionen Einwohnern insgesamt ein Raum mit hoher Pendlerfrequenz. Täglich überschreiten rund 220 000 Pendler die Grenzen, davon haben allein knapp 170 000 Luxemburg als Ziel.