Weinversteigerung : Restsüße Spezialitäten und ein besonderes Ausgebot

Trier Riesling-Auktion 2020 des Bernkasteler Rings steigt am Samstag im IHK-Tagungszentrum in Trier.

(hw) Wer bei der Prädikatsweinversteigerung des Großen Rings auf den Geschmack gekommen ist, hat am Samstag, 19. September, ab 13 Uhr, gleich Gelegenheit, sich über die nächste Weinversteigerung in der Region zu informieren.

Coronabedingt fällt auch diese Versteigerung anders aus als in den Jahren zuvor. Teilnehmer an der Veranstaltung mussten sich im Vorfeld beim Bernkasteler Ring anmelden, um an dem Ereignis im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer Trier teilnehmen zu können.