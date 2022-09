Wein : Markus Molitor holt den Auktionsrekord

Gut besucht: Bei der Vorprobe im Foyer des Trierer IHK-Tagungszentrums können die Besucher der Auktion die zu Versteigerung anstehenden Weine und die Großen Gewächse der beteiligten Winnzer kennenlernen. Foto: Christoph Hahn

Trier Drei-Sterne-Auslese des Starwinzers aus Wehlen bringt bei der Riesling-Versteigerung des Bernkasteler Rings im IHK-Tagungszentrum Trier 1150 Euro pro Flasche.

Große Namen ziehen – immer. Nach der großen VDP-Versteigerung am Vortrag zeigte sich dieses Phänomen auch am Samstag wieder bei der Auktion des Bernkasteler Rings im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier an der Herzogenbuscher Straße. Was anders war? Die Preise stiegen nicht ganz so hoch in den Himmel wie beim VDP im Foursquare Hotel am Verteilerkreis, wo eine Flasche Scharzhofberger von Saar-Starwinzer Egon Müller sagenhafte 16.700 Euro erzielt hatte.

Den Vogel schoss indes wieder ein Promi ab: Markus Molitor, Chef auf Haus Klosterberg bei Wehlen, holte mit einer Drei-Sterne-Auslese aus dem Berncasteler Doctor stolze 1150 Euro für eine große 0,75-Liter-Flasche – mal 90, denn so viele Flaschen kamen zum Ausruf. Plus fünf Prozent Kommissionsgebühr, plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Nächster in der Rangfolge (siehe Infobox): Das Weingut Bergweiler-Pauly, dessen 2009er Trockenbeerenauslese aus der heimischen Bernkasteler alten Badstube am Doctorberg in der 0,375-Liter-Flasche immerhin respektable 400 Euro holte – in einem Los zu 24 Flaschen.

EXTRA Die sechs teuersten Weine Weingut Markus Molitor, Wehlen: 2020er Berncasteler Doctor Auslese *** (weiße Kapsel), 90 Flaschen zu je 1150 Euro (0,75-Liter-Flasche, Ausrufpreis: 270 Euro). Markus Molitor, Wehlen: 2020er Berncasteler Doctor Auslsee *** (goldene Kapsel), 90 0,75-Liter-Flasche zu je 450 Euro, (135 Euro). Pauly-Bergweiler, Bernkastel: 2009er Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg Trockenbeerenauslese, 24 Flaschen zu je 400 Euro (0,375-Liter-Flasche, 125 Euro). Erben von Beulwitz, Mertesdorf: 2003er Kaseler Nies’chn Eiswein, 18 Flaschen zu je 200 Euro (0,75-Liter-Flasche, 160 Euro). Weingut Carl Loewen, Leiwen: 2020er Thörnicher Ritsch Beerenauslese, 30 Flaschen zu je 155 Euro (0,375-Liter-Flasche, 40 Euro). Erben von Beulwitz, Mertesdorf: 2003er Kaseler Nies’chen Eiswein, 24 Flaschen zu je 116 Euro (0,375-Liter-Flasche, 80 Euro). Das Gros der Riesling indes fand für einen zweistelligen Betrag neue Besitzer. So gingen 56 0,75-Liter-Flaschen 2021er Graacher Domprobst Auslese *** (Weingut Kees-Kieren für 55 Euro weg, 301 Flaschen 2019er Berncasteler Doctor Vintage Collection Auslese in der 0,75-Liter-Flasche für 70 Euro und eine 2003er Wehlener Sonnenuhr Beerenauslese von Martin Kerpen in 60 0,375-Liter-Flaschen für 50 Euro.

Saar, Mosel und Ruwer in der Flasche, Saar, Mosel und Ruwer in Person der Ring-Mitgliedswinzer im für 130 Gäste bestuhlten, aber nicht ganz gefüllten IHK-Saal. Die Region zeigte bei der Auktion nicht nur auf diese Weise Präsenz: Mit Elmar Bergweiler (Wehlen), Johannes Selbach (Zeltingen) und Wolfgang Dünweg (Neumagen) traten gleich drei Moselaner als Kommissionäre auf, die den Handel zwischen Käufern und Verkäufern vermitteln. Zwei Kollegen aus dem Rheingau, Joachim Ress und (übers Internet) Ulrich Allendorf, traten mit ihnen in einen Wettstreit um die meisten und besten Weine. Zusammengehalten wurde die Versteigerung, die vom stellvertretenden Ring-Vorsitzenden Herbert Weis (Weingut Erben von Beulwitz in Mertesdorf/Ruwer) zusammen mit Geschäftsführerin Julia Weckbecker (Moselkern) und dem Vorsitzenden Martin Kerpen (Wehlen) organisiert worden war, von Auktionator Wolfgang Beiss, der seit Jahren aus der Schweiz anreist. Mit hintergründigem Humor trieb der international angesehene Experte für Riesling & Co. die Geschäfte voran und animierte so manches Mal die Kommissionäre und ihre Kunden mit einem listig eingestreuten „Da geht doch noch was, oder?“ dazu an, mit den Geboten noch mal fünf oder zehn Euro höher zu gehen.

Wenngleich potenzielle Käufer in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit bekamen, ihre Gebote via Internet abzugeben, wirkten die relativ verdeckt ablaufenden Geschäfte faszinierend. Dann nämlich steckten die Kommissionäre die Köpfe zusammen und machten unter sich aus, wie sie die in einem Los angebotenen Flaschen unter sich verteilen.

Auch das gehört zur Versteigerung des Bernkasteler Rings: Besucher im vertrauten Gespräch. Foto: Christoph Hahn